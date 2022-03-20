Окупанти почали окопуватися

Нездатність окупантів протистояти українській армії була показана на весь світ. Війна отримала статус затяжного конфлікту і через брак достатньої кількості живої сили та постачання, ворог почав будувати оборонні споруди, щоб спробувати утримати хоча б ті позиції, до яких зумів дотягнутися.

Безумовно, це затягне, а в якийсь момент заморозить конфлікт. Незважаючи на те, що обстріл продовжуватиметься, наступальний потенціал навряд чи відновиться. Чим довше решісти залишатимуться в Україні, тим більшого удару зазнає економіка агресора.

Українська армія вистоє, бо досі не ввела у хід усієї своєї бойової сили. Як зазначають експерти, деякі види озброєння навіть не було використано. При цьому вони підкреслюють, що зброя нікуди не поділася і чекає свого часу. Тобто план ЗСУ є і він діє, і полягає не лише в обороні, а й у майбутньому наступі.

Тому опасти, що окопалися, тільки зіграють на руку Україні в знищенні країни-агресора. А супутникові знімки, які щодня отримують українські військові, не дадуть сховатися жодному окупанту.