Окупанти крадуть українців

Той факт, що окупанти примусово вивозять сотні тисяч українців, є ще одним доказом військових злочинів.

Вони спеціально організовують зелені коридори лише у свій бік, блокуючи проїзд людей до українських міст. Згідно з повідомленнями самих українців, вони всі проходять через так звані “табори чистки” в окупованих містах Донецьку та Луганську. Далі людей відправляють на далекий схід.

Дії окупантів дуже схожі на сталінські репресії, коли народи республік – чеченців, казахів, узбеків, киргизів, українців – заарештовували та відправляли поїздами на далекий схід за те, що вони не були росіянами. Відверто фашистські методи ведення війни позбавляють права рашистів називатися людьми.

Очевидно, крадучи таким чином людей, окупанти вже не хочуть проводити “визвольну спецоперацію”. Війна вже не має навіть загарбницького характеру. Очевидно, рашистам було віддано наказ на тотальне знищення української культури, державності та всього того, що робить українців українцями. Це геноцид. Вина за це лежить не лише на господарі кремля, а й на всіх тих, хто його підтримує.