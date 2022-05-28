Окупанти використовують усі боєздатні підрозділи в Україні

Використання всіх боєздатних частин окупантів говорить про неможливість досягти поставлених військово-політичних цілей Кремля. З урахуванням того, що експерти одна за одною говорять про будівництво фортифікаційних споруд для стримування майбутнього контрнаступу українських сил, означає, що нові сили, що формуються за допомогою прихованої мобілізації, противник направить на утримання вже захоплених позицій.

Водночас слід зазначити, що Кремль або надто впевнений у своїх сусідах, або абсолютно всі сили та ресурси відправив до України, не зважаючи на наслідки. Адже Китай, Японія, Грузія і навіть Молдова мають цілком конкретні потреби пов'язані з територією РФ. Більше того, підтримка Казахстаном західних санкцій щодо банків агресора, а також нескінченні заяви рашистів із погрозами до Нурсултану роблять цю країну потенційно небезпечним напрямком для Кремля. Перекинувши все своїм військом в Україну та до кордонів з нашою державою, окупанти дуже ризикують.

До того ж, це дає більше можливостей для руху на території противника – «Свобода Росії». Партизани з числа громадян РФ дедалі частіше з'являються успіхами в мережі. І нехай їхні старання ще далекі від можливих, проте це можна порівняти з іскрою у каністри з бензином. Відхід єдино значущої сили, яка б протистояти наростанню внутрішньої революції, дає їм набагато більше можливостей для маневрів.

Перекидання боєздатних підрозділів з країни на західний напрямок ще більше послаблює рашистів. Відчайдушні кроки щодо “захисту людей Донбасу”, підставляють під удар всю структуру влади у Кремлі.