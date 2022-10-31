Окупанти грабують колаборантів

21:31 30 жовтня Київ, Україна

Окупанти не гидують красти все й у всіх, у тому числі у тих, хто їх підтримує. До мережі потрапило відео, де жінка з Донецька скаржиться на те, що до її будинку вдерлися кадировці, доки вона була відсутня. Незважаючи на те, що всі речі в будинку були перериті, сейф розкритий, а мотоцикл з машиною стояли не на своїх місцях, окупанти не зізналися, що саме вони влаштували "заворушення".

Примітно, що жінка, як можна судити з її слів на відео, підтримувала і продовжує підтримувати Росію та російських військових.. Як то кажуть - "за що боролися, на те і напоролися". Дуже дивно бажати приходу "російського світу", якщо знаєш, який він із себе. Адже жінці мало вистачити 8-ми років, щоб зрозуміти, хто такі росіяни і який “світ” вони з собою несуть. Очевидно, пропаганда зробила свою справу і донеччанка вірила, що “8 років дамбили бамбас” американці та українці, зі своїх біолабораторій, але ніяк не “народ переможець – діди воювали – росіяни”.

Однак найгірше це те, що навіть після випадку з мародерством кадировців, ця жінка та тисячі інших прихильників “російського світу” в Україні, продовжать свято вірити в Путіна та його ідеї, вважаючи пограбування винятком, навіть якщо це неодноразово повториться знову.