Окупанти готують глибокий тил до оборони

19:02 20 листопада Київ, Україна

У Криму, Маріуполі та навіть у Білгородській та Курській областях окупанти почали зводити оборонні споруди. Очевидно, у військовому керівництві противника, через вісім місяців війни, усвідомили, що російська армія не вміє наступати і подальше захоплення України - неможливе.

Деокупація спочатку Харківської, а тепер обласного центру Херсонської області дала зрозуміти, що ЗСУ продовжують наступ і не зупинятимуться доти, доки не звільнять всю територію України в межах міжнародно визнаних кордонів. Пропагандисти агресора хоч і заявляють про продовження завоювання, але їхнє військове керівництво ставить завдання максимум хоча б утримати те, що путіну вдалося захопити до 24 лютого 2022 року.

Про це говорить те, що окупанти викопали окопи в Армянську та Чонгарі. Тобто російська армія вже не сподівається утримати території, захоплені після повномасштабного вторгнення, і з великою ймовірністю допускає просування сил ЗСУ до Криму найближчим часом. Отже, деморалізація в лавах окупантів досягла вже вищого командування.

Проте, враховуючи характер ведення сучасної війни, окопи, що захищали бійців у часи Першої світової війни, вже не є рятівною спорудою. Авіація, БПЛА, дрони, високоточна реактивна артилерія, навіть міномети перетворюють окопи на великі братські могили. Тому підготовка агресора до оборони є ще одним знаком агонії путінського режиму.