Окупантів освятили прямо у чорних пакетах для трупів

12:25 06 листопада Київ, Україна

Після 24 лютого РПЦ (російська православна церква) стала справжнім уособленням притону для сатаністів. Кожна нова заява, кожна наступна дія показують, що до Бога РПЦ не має жодного відношення.

Російські попи мають практику приїжджати на окуповані території України та проводити там псевдо-релігійні обряди. Так, один із послідовників РПЦ освятив окупантів, попередньо наливши воду в чорні пластикові мішки, призначені для трупів, оскільки у “воїнів” не знайшлося тазика чи відра.

Окрім курйозу, ця ситуація вкотре показує, наскільки погано забезпечена армія агресора, де навіть немає елементарного начиння для миття. Дивно, як у окупантів знайшлася вода для обряду. Хоча, останні кілька днів йшли дощі і, не виключено, що вони заздалегідь розклали мішки, щоб зібрати необхідну кількість рідини.