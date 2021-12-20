Офіційна думка: «Той, хто дивиться» за містами від ОП не існує

23:50 16 липень Київ, Україна

Володимир Зеленський безапеляційно заявив про те, що питання про «смотрящих» за містами України у чинній владі немає. Він пояснив журналістам, що в Офісі Президента немає таких людей.



Президент України Володимир Зеленський запевнив, що так званих "смотрящих" за будь-яким містом від ОПУ не існує.

Про це він заявив під час брифінгу після засідання фракції "Слуга народу".

"Той, хто дивиться за Києвом від Офісу (президента, - ред) немає. "Той, хто дивиться" за будь-яким містом України від Офісу немає. Питання "смотрящих" в цілому не існує в нашому Офісі і у мене особисто ", - заявив президент.

Нагадаємо! Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що в Україні в деяких сферах уже настав "кінець епохи бідності". Він упевнений, що завдяки децентралізації гроші "спускаються вниз до людей, до громад ...».

За словами Корнієнка, міські ради відправляють залишкові кошти на депозит, загальна сума накопичень по Україні становить 6 мільярдів гривень.