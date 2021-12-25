ОДНИМ ВИСТРІЛОМ «JAVELIN» ПОВНІСТТЮ ЗРУШИВ МІФ РОСІЙСЬКИХ «КУЛІБИНИХ».

Днями на Донеччині Збройні сили України провели навчально-показові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів Javelin. Результат цілком очікуваний. Успішним пострілом повністю «знищено» блеф про ефективний захист типу «Козирок» для російських танкових екіпажів. Так сумно закінчилася коротка історія щодо можливості російського ВПК розробити контраргументи проти ПТРК Javelin/БПЛА Bayraktar TB2.





Причини цього прості та зрозумілі. Програма масового виробництва та впровадження комплексів активного захисту бронетехніки буде дуже дорогою, а ось матеріал для «протиракетної системи» з ґрат можна взяти практично задарма.

На замітку любителями повоювати «чужими руками». У жовтні США, відповідно до затвердженого пакету допомоги, надали Україні 30 протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет до них.

Таким чином, з 2018 року Збройні Сили України в рамках військової допомоги від США вже отримали 77 пускових установок ПТРК FGM-148 Javelin і 540 керованих ракет до нього різних версій.

Слід зазначити, що FGM-148 Javelin є найвідомішим ПТРК третього покоління. Цей комплекс створювався з середини вісімдесятих років і 1996 р. був прийнятий на озброєння армії США. Також він постачається на експорт третім країнам. За час FGM-148 неодноразово використовувалися в бою.