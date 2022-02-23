Одна з версій аварії військового літака Ан-26

Слідство у справі про аварію військового літака Ан-26 не виключає, що однією з причин катастрофи є наявність людського фактора, який міг накластися на технічні несправності судна.
Про це написав віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, слідчі провели низку заходів, серед яких призначення судово-медичних експертиз, виїмка документів з організації та проведення польотів, допит понад 40 осіб свідків катастрофи.
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