Черговий локдаун розорить українців

21:09 26 жовтня Київ, Україна

Уряд не виключає посилення карантину найближчим часом, аж до локдауну , директор Спілки споживачів України Максим Несміянов розповів, як це може відбитися на простих українцях і країні.



"Якщо закриють економіку, як це було навесні, ми побачимо знову закриті ринки. І ціни в супермаркетах не відповідатимуть ринковим. Овочі, фрукти, які в сезон у звичайного селянина, фермера - дешевші, в супермаркетах є і будуть - дорожчими при якості явно нижчій. Ми почнемо переплачувати.



Нагадую, що з цього року у багато разів збільшилися випадки шахрайства в Інтернеті. З'явилася величезна кількість Інтернет-магазинів - підробок. Це буде тривати. Контролю з боку держави більше не стало. Коли пропадає офлайн торгівля, онлайн-торгівля починає працювати на максимальних обертах. І шахраї однозначно цим будуть користуватися. Споживачам потрібно бути гранично уважними. Перед переказом грошей - максимально все перевірити ще раз.



Окремо хочу відзначити, що споживачі в очікуванні повторного закриття економіки стиснули свої витрати. Ми бачимо падіння продажу по багатьох сферах. На місцях ситуація ще гірша, ніж в Києві.





У населення - погані очікування на кінець цього року і на всю зиму. Ніхто не розуміє, що держава ще придумає. Сім'ї не знають, як планувати свій бюджет, щоб не залишитися жебраками, без засобів до існування.

Ще одна проблема, яка так і не вирішена - транспорт. Ми розуміємо, що люди не кинуть роботу. А по транспорту йдуть посилення: скорочується кількість маршрутів, заповнюють тільки сидячі місця і т.д. А як люди поїдуть, якщо транспорту і раніше не вистачало, а тепер - і поготів? Вимоги виставили, а умов, щоб це працювало, не створили. Що буде відбуватися в червоних зонах - важко навіть уявити. Про що думає центральна влада, коли приймає відповідні рішення або дає нездійсненні рекомендації?



Доведеться переплачувати, шукати таксі. Але на це у багатьох грошей немає. Це як у класичній комедії - "наші люди в булочну на таксі не їздять".



Ще одна проблема - ЖКГ. У момент жорсткого весняного карантину багато людей перестали платити. Прорахувала влада, що буде, якщо закриють економіку в опалювальний період - і платежі впадуть на мізер? А якщо не будуть вивозити сміття, ми, крім коронавірусу, можемо отримати ще й чуму. Щури, неприбрані відходи тощо...



Як звичайний громадянин і споживач - я не розумію, що відбувається. Як, думаю, багато людей. При цьому запас міцності у багатьох українців - вкрай низький".