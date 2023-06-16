Черговий «аналогів немає» перейшов у міфи російської пропаганди

00:02 26 травня Київ, Україна

Гіперзвукові ракети «Кинджал», які описувалися як зброя, “яку неможливо збити”, летять повільніше, ніж стверджувалося російськими головами, що балакають. Їхня заявлена швидкість 10-12 тис. км/год. Однак насправді ці "вундервафлі" не досягають заявленої швидкості, оскільки можуть бути збиті системами ППО "Patriot", які можуть збити ракети, що летять лише вдвічі повільніше.

До речі, «Кинджал», це, нібито, «нова розробка рф» і, звичайно, «аналогів їй у світі немає». Її створювали з метою “знищення кораблів НАТО, систем корабельної оборони, ураження наземних об'єктів та систем ППО”. Тобто, нещодавня атака на Київ, коли вдалося за допомогою «Patriot» збити всі 6 ракет «Кинджал», випущених агресором, була спрямована саме на знищення переданих США комплексів протиповітряної оборони. В результаті всі ракети були знищені.

Ось що відбувається, коли за модернізацію армії беруться "фанерні маршали". "Шойгу, герасимов ... Де боєприпаси ..." (с).