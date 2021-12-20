Чергове продовження карантину було необхідно ?!

16:33 23 липень Київ, Україна

Карантин знову продовжений, на думку глави Інституту публічної політики Сергія Бикова, дані заходи були неминучі через халатне ставлення українців до серйозності проблеми, тому не може йти ніякої мови про помірне карантинному режимі.

«Сьогоднішні дії Кабінету міністрів - абсолютно оправ дані і необхідно вживати превентивних заходів для того, щоб не допустити поширення інфекції. Але в Україні самі люди недостатньо дотримуються правил і рекомендацій, які надає МОЗ, і правила, закріплені в постановах, і це все призводить до того, що карантин затягується », - сказав Биков.

Експерт вважає, що перехід на більш помірні заходи карантину неможливий на сьогодні через легковажного ставлення до режиму з боку населення.

«Багато країн зараз готуються до другої хвилі епідемії. Наприклад, в Австрії відновили масковий режим і контроль на кордоні з балканськими країнами, оскільки багато австрійців їздять відпочивати на південь, але не дотримуються санітарних правил. Так і в Україні - ми спостерігаємо, що люди зухвало ставляться до карантинним заходам і не виконують їх, що підвищує ризик того, що ми можемо знову повернутися до гострих фаз епідемії », - пояснив експерт.