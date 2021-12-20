Чергове продовження карантину було необхідно ?!

Карантин знову продовжений, на думку глави Інституту публічної політики Сергія Бикова, дані заходи були неминучі через халатне ставлення українців до серйозності проблеми, тому не може йти ніякої мови про помірне карантинному режимі.
Експерт вважає, що перехід на більш помірні заходи карантину неможливий на сьогодні через легковажного ставлення до режиму з боку населення.
Постанова була прийнята Кабміном з одноденною доопрацюванням.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив проти тривалого карантину. Крім того, в ОПУ заявляли, що Україна готова до другої хвилі пандемії.
Як відомо, карантин через коронавируса триває в Україні з березня. Сьогодні ряду областей все ще не рекомендується послаблювати обмеження через високий рівень захворюваності на COVID-19.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив проти тривалого карантину. Крім того, в ОПУ заявляли, що Україна готова до другої хвилі пандемії.
Як відомо, карантин через коронавируса триває в Україні з березня. Сьогодні ряду областей все ще не рекомендується послаблювати обмеження через високий рівень захворюваності на COVID-19.
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