Оцінки з атестата впливають на вступ до ВНЗ ?!

19:33 29 липень Київ, Україна

На жаль атестат, це не об'єктивна оцінка знань, він відображає не тільки успіхи в навчанні, а й ставлення педагогів до учня, активність батьків та інше. Середній бал з атестату може зіграти певну роль при вступі до ВНЗ.

Так вважає директор з навчальної роботи спеціалізованої школи №23 Києва Володимир Онацький.

Зараз, з урахуванням «Правил прийому до вищих навчальних закладів», середній бал атестата враховується при вступі не повністю - тільки 10% або не враховується зовсім. До того ж, не всі вузи однаково підходять до обліку шкільних оцінок, при відборі абітурієнтів.



Відмінник, який здав ЗНО на 200 балів, завдяки атестату зможе отримати максимум 20 балів.





Але що, власне, відображає середній бал свідоцтва? В ідеалі він повинен відображати успішність випускника школи. І тоді його облік мав би сенс. Насправді ж він може відображати не тільки академічні успіхи юнака чи дівчини, а й інші речі (лояльність педагогів, активність батьків тощо).

«Можна припустити, що середній бал свідоцтва про освіту відображає рівень навчальних досягнень учнів. Але для вузів важливий не міфічний рівень знань з усіх предметів, а реальний (з тих дисциплін, які стануть базовими при оволодінні професією) », - пояснює автор.

Говорити про реальні знаннях абітурієнта з усіх предметів можна було б, якби ЗНО здавали не по вибірковим шкільних предметів. Однак це неможливо.