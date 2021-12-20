Оцінка реформи Нацбанку України

19:39 15 липень Київ, Україна

На цьому тижні може з'явитися новий глава Нацбанку України, координатор групи "Економічна модернізація" громадянської платформи "Нова країна", підприємець Павло Себастьянович вважає, що позитив від реформи НБУ переважується негативом



"Реформи в НБУ сприймаються українцями неоднозначно.



З одного боку - це очищення банківської системи від шахраїв, які за допомогою залучення депозитів і подальшим зникненням банків просто грабували населення.



З іншого боку:



- закриття цілком робочих банків;



- рефінансування "своїх" банків або за відкати;



- падіння гривні в три рази в 2014-2016;



- ревальвація гривні в 2019;



- висока ставка рефінансування та вимивання коштів банків з реального сектора економіки в депозитні сертифікати.



Як бачимо, позитив від реформи НБУ, про яку так багато писали в попередні роки, переважується накопичилася негативом. А основна причина, я думаю, у відсутності економічного зростання, відповідальність за який НБУ просто зняв з себе. Хоча світова практика центробанків - відповідати за економічне зростання і створення нових робочих місць.



Ну і основна претензія підприємців - відсутність дешевих кредитів. Але це зовсім не турбує керівництво НБУ. Можливо, зміна керівництва (Верховна Рада 3 липня звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку, його наступник поки не призначений - ред.) Допоможе звернути увагу на реальний сектор економіки ".