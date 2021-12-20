Обговорення і тільки: у Брюсселі поговорили про чисельність військ Росії біля кордонів України

Генсек НАТО заявив: “В останні тижні ми спостерігали велике та незвичайне скупчення російських військ поряд із кордоном України. Таке вже було, коли Росія нарощувала свої сили у Чорноморському регіоні та Криму на початку цього року. НАТО уважно стежить за ситуацією”. Глава українського МЗС підтвердив слова Столтенберга і додав: “Росія привезла ще навесні на кордон багато техніки, і вона нікуди не поділася. Зараз ситуація лише посилюється. Росія демонструє, що вони швидко можуть активувати ті війська, які там перебувають. Росія підливає олії у вогонь”.

Втім, ситуація, що склалася з російськими військами на кордоні, не новина. За умови, що Росія розв'язала з Україною війну, її війська на кордоні є цілком логічним кроком. Не зрозуміло, чому генсек НАТО говорить про “незвичність” розміщення військ окупанта. Варто зазначити, що навесні, за даними розвідок і джерел всередині ворога, концентрація російських військових тільки на південно-східних кордонах становила близько 110 тис. осіб. Тому розподіл техніки та особового складу від півдня до півночі, з огляду на обставини, це норма.

Інше питання, як ефективно протистояти майбутній агресії, якщо Україна досі не повернула собі Донбас та Крим, а НАТО та країни ЄС підтримують нашу країну лише словесно? У північноатлантичному альянсі говорять про беззастережну підтримку Україні проти російського агресора, водночас далі слів і пожертвування зброї ця підтримка не поширюється. Що це, як не страх, перед Росією, проти якої вже понад сім років веде війну український народ самостійно, адже, крім українців, на передовій нікого немає. А розмови, у тому числі на найвищому рівні, ні до чого так і не призвели. Введення санкцій, Мінський та Нормандський формати і тим більше засудження не можуть захистити Україну, її території, життя її солдатів від кулі військового агресора та загарбника. Скільки можна говорити, може, час діяти?