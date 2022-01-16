ОБСЄ підтримує Україну

Глава МЗС України Дмитро Кулеба дав коментар про зустріч Постійної ради ОБСЄ, яка відбулася 13 січня: “Засідання Постійної ради ОБСЄ показало, що наша робота дала результат — в ОБСЄ прозвучала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ. Партнери повністю поділяють позицію України: принципи ОБСЄ, зафіксовані у Гельсінському заключному акті, непорушні, включаючи право держав вільно обирати, частиною якої організації чи союзного договору бути”.

Емоції Куліби щодо підтримки ОБСЄ не до кінця зрозумілі. Підтримка, про яку говорить міністр, не може не існувати хоча б тому, що протягом більш ніж 7 років Росія веде війну проти України і про це знають усі. Тому словесна підтримка втратила всякий сенс уже кілька років. Наразі необхідні конкретні кроки щодо стримування Путіна та його планів продовжувати війну на Донбасі, а також здійснювати спроби деескалації Криму. Підтримка, про яку сказав Кулеба, рівносильна закликам до Росії припинити агресію. Час дипломатії минув.