Освіченість фашистського командування нижче за школярів

Після того, як рашисти почали покидати північ України, одними з перших втекли окупанти, які перебували у радіоактивній зоні Чорнобильської АЕС. На цей момент міноборони агресора підтвердило принаймні один випадок смерті, викликаний гострою променевою хворобою. Крім того, у Мозирі понад 78 окупантів перебувають у тяжкому стані з ознаками опромінення радіацією. Причиною, через яку рашисти тепер помирають довгою та болісною смертю, став наказ – окопатися в «Рудому лісі».

Невже їхні командири не знали, що такий наказ є вірною смертю для їхніх підлеглих. Притому, що це не просто куля, уламок або пряме влучення снаряда, після чого настає миттєва або швидка смерть. Отримавши смертельну дозу радіації, у людини один за одним відмовляють органи, буквально розкладаючись усередині організму, він відчуває щомиті страшні болі, які тривають часом днями.

Мабуть, опромінення радіацією – “міф” для рашистів. Принаймні, так вважає генерал-майор Володимир Шаманов, який заявив: “Усі розмови про нібито опромінення в «Рудому лісі» та Чорнобилі – брехня. Ці позиції займали ще партизани під час Великої вітчизняної війни, і ніхто з них променевої хвороби не мав”. Пояснювати абсурдність сказаного цією людиною не варто.

Незважаючи на підтвердження міноборони окупантів про першу смерть від опромінення, генерал-майор, мабуть, вирішив до кінця підтримати байку "потерьнет" і, що рашистів не бере навіть радіація.

Про яку перемогу окупантом може йтися з таким командним складом?