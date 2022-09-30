Звернення Президента України Володимира Зеленського до корінних народів росії

09:34 30 вересня Київ, Україна

Народи Кавказу!

Зараз я перебуваю в тій частині Києва, де у 1860-х роках жив герой Дагестану та всього Кавказу, імам Шаміль. Як бачите, Україна вміє шанувати ваших героїв. Ми зберігаємо пам'ять про ті місця, які поєднували культури наших народів.

Це – центр нашої столиці. Одного із сотень українських міст, проти яких російська влада спрямовує ракети, бомби та війська. Кавказ знає, що це означає. Кавказ це бачив.

Уже 218 днів ми захищаємось від тих, у кого більше, ніж у нас, ракет та людей, але хто повністю позбавлений порядності. Це підла війна з боку росії, злочинна. І ми робимо все, щоб захистити своїх людей та незалежність України. Це наш святий обов'язок. Обов'язок перед нашими батьками. Обов'язок перед нашими дітьми. Обов'язок перед усіма поколіннями нашого народу – тими, хто жив, і тими, хто житиме на нашій землі. Нам не потрібно чужого!

Вже 58,5 тисячі російських солдатів загинули в Україні. Вони прийшли нас вбивати й загинули. Вам не називають цю кількість. Вам брешуть, що загинуло нібито близько шести тисяч. 58,5! Ось у чому правда. Всі вони загинули через те, що цієї війни захотіла одна людина. Тільки одна. Якій служать багато людей.

Народи Кавказу! Усі народи на території росії! У вас немає жодної причини бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни. Ви не маєте гинути в Україні. Ваші сини не повинні помирати в Україні. Немає у вас такого обов'язку. Ні перед вашими батьками, ні перед вашими дітьми, ні перед вашим майбутнім, ні перед майбутнім вашої землі. І ви це знаєте.

Ми бачимо, що ви чините опір злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити свій провал. Провал своєї кадрової армії, своїх злочинних наказів. Вам брешуть, що нібито цих провалів немає.

Замість того щоб закінчити безглузду для росії війну, російська влада намагається відправити нових людей на місце загиблих. Що на них усіх чекає? Ви знаєте відповідь.

Україна продовжить оборонятися та переможе в цій війні, розв'язаній проти нас. Тому що ми – на своїй землі. На нашому боці – правда. І з нами весь цивілізований світ. Ми воюємо за те, що істинно для будь-якого народу на планеті – за життя та свободу, за право на щастя для всіх наших сімей, для всіх наших дітей.

Росія залишилася сама. Вже ізольована та буде засуджена за цю війну. «Кожен, хто підняв зброю проти істини, піднімає її на свою погибель», – у кремлі, схоже, не знають цих слів імама Шаміля. Але ці слова повинні знати на Кавказі. Їх мають почути в Сибіру та на всіх інших землях, з яких відправляють людей на цю війну.

І тепер – мобілізація. Боріться, щоб не загинути! Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб потім не довелося воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне й наступні хвилі мобілізації.

Чи ви повірили, що вони заберуть лише 300 тисяч осіб? Той один, хто розпочав цю війну, не зупиниться лише на першій хвилі мобілізації, будуть іще. Він спробує забрати й інші життя.

Йому начхати на людей. Він не поважає ні живих, ні полеглих...

В Україні залишаються тисячі тіл загиблих російських солдатів із різних регіонів. Вони гниють на полях, вони зберігаються в моргах.

Ті, які не спалила сама російська армія. Єдина армія у світі, яка возить за собою мобільні крематорії, щоб позбуватися тіл своїх загиблих солдатів, коли встигає це робити. Але зараз вона так тікає, що кидає навіть танки та реактивну артилерію, а не лише тіла вбитих.

Ви тільки вдумайтесь, до чого дійшло! Ми змушені розпочати інформаційну роботу з донесення до громадян росії, яких мобілізують зараз, особливої тези: робіть хоча б татуювання з вашим іменем та прізвищем, щоб ми знали, як знайти ваших рідних, коли вас уб'ють і коли при вас не буде навіть солдатського жетона. Російська влада відправляє на цю війну людей без солдатських жетонів, часто – без документів! Вони роблять це навмисно, щоб було простіше брехати вам, скільки тут насправді гине людей. Ось це – їхня спецоперація. Спецоперація з брехні, терору, знищення корінних народів.

За перший тиждень злочинної мобілізації з росії втекло вже більше чоловіків, аніж російська влада офіційно збиралася відправити на війну. І як на це реагує кремль? Відправляє військових на кордон росії проти самих же громадян росії! Це ганьба! І брехня з якимись псевдореферендумами, з якимись зізнаннями та анексіями закінчиться для росії ще більшою ганьбою.

Ніхто не повинен брати участі в ганебній війні. Дагестанці не мають гинути в Україні. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом майже 200 різних народів... Ви знаєте, хто відправляє їх до України. Той, хто відправляє, він і хоче їх зробити «вантажем 200».

І ви цього хочете? Ні? Я впевнений, що ви хочете жити. Я впевнений, що ви стомилися від брехні. Я впевнений, що ви знаєте, що боротися треба зараз!

Щоб громадяни росії йшли на війну, їх штучно заганяють у злидні. У кредити. Людей лякають репресіями, цькують пропагандою. Ви можете змінити це. Потрібно лише зрозуміти, хто для вас справді символ, хто для вас герой, хто гордість вашої історії, а хто просто хоче вами скористатися.

Борітеся! Поборете!