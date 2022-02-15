Звернення до нації президента Зеленського

Днями відомий український журналіст-інтерв'юер Дмитро Гордон у вельми грубуватій манері спонукає президента України виступити зі зверненням до нації, оскільки до дня Х залишається все менше часу, а народ, отримуючи купу суперечливої інформації, перебуває в розгубленості.

Почалася паніка у владних колах і чартери з України полетіли як насіння кульбаби в різні країни, ну переважно звичайно в заможні європейські. Упорхнули всі грошові мішки, хто раніше, хто пізніше. Навіть два десятки народних обранців вирішили зберегти себе і свої сім'ї для благ народу.

Залишився лише Коломойський, але не поспішайте називати його патріотом, розгадка криється в США, які прагнуть укласти його у свої, немає не обійми – в'язниці за «підрив віри громадськості України в демократію». Якщо виходити з того, що санкції оголошуються особам, які несуть загрозу США, то зневажання українських демократичних інституцій прямо оголошує про те, в чиїх інтересах діє політична еліта України.

Щоб не розбіглися решта, 14 лютого Володимир Олександрович таки звернувся до нації.

«Нас лякають великою війною», починає Зеленський, не уточнюючи хто саме малює карти нападу, що кожного разу переносячи дату початку вторгнення під новим приводом.

"Ми сильні" - оголошує гарант конституції, ми перемогли пандемію. Напевно 103 тисяч жертв ковіда так не думають. Не думають так і українські вчені, яким не дали грошей на завершення досліджень щодо створення власної вакцини.

«У нас сильна армія», продовжує свою пісню Зеленський, але соцопитування говорять про протилежне. Армія в занепаді та престиж служби в суспільстві тане з кожним днем.

Гордон розплющив очі російським матерям, наголосивши, що гинуть будуть їхні сини, а не керівництво країни. Судячи з стрімкої втечі «народних обранців усіх рівнів», наше керівництво теж не прагне лити кров за свободу та незалежність, а країну нехай захищає «літня мешканка Маріуполя з автоматом». Зеленський запропонував усім батьківщину депутатам і держслужбовцям, що залишили, о 24 годині повернутися в Україну, адже це їхній борг.

Ведеться війна і на інформаційному фронті. Зеленський звернувся до журналістів, які виконують замовлення олігархів, що втекли, з проханням доводити до народу «правдиву інформацію», напевно ту, яку хоче чути Банкова. Те, що розходиться з думкою «слуг народу», оголошується поза законом без особливих пояснень, санкції РНБО та закриття каналів стали вже нормою.

Зеленський з гордістю говорить про перемогу дипломатії та підтримку з боку всіх лідерів цивілізованого світу. Тут і Макрон, який анонсував виконання Києвом мінських угод, а наступного дня це спростувала Україна.

Це і Шольц, який з трибуни в Києві заявив, що ухвалення України в НАТО не стоїть на порядку денному.

Це і заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіпі, який дуже швидко висловив підтримку Україні, якщо раптом вона передумає вступати в Альянс.. Воно й зрозуміло, що цей варіант влаштував би всіх, адже піди НАТО на поступки Росії та заяви про нерозширення блоку – це можна розцінювати як повну капітуляцію перед Росією. Прийняти Україну теж не можна – неминучої війни з ядерною державою ніхто не бажає.

Зеленський стверджує, що від України та її армії залежить безпека Європи та всього континенту, а мені здається, що останнім часом від України дуже залежать рейтинги європейських чиновників, які набирають політичні очки, граючи у миротворців.

Остання серйозна новина сьогодні – повернення російських військ Південного та Західного округів до місць постійної дислокації. Подивимося, який політик оголосить себе голубом світу і припише цю заслугу собі.

А поки що готуємось до свята Єдності, найвищий указ уже підписано.