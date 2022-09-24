Обмін полонених – ще одна перемога України

У ході успішно проведеної роботи, за участю голови офісу президента України, голови ГУР, команди омбудсменом, із полону в Україну було повернуто 215 військовослужбовців, серед яких 108 осіб із підрозділу «Азов». 5 командирів «Азова», за умовами домовленостей із Реджепом Ердоганом, який також виступав посередником між РФ та Україною, залишаться в Туреччині до закінчення війни.

Російська сторона отримала загалом 55 військовополонених – кілька офіцерів, трьох бойовиків Донбасу та рядових ЗС РФ. Одним із переданих росіянам полонених став Віктор Медведчук. За словами заступника контррозвідки України, з екс-депутата не знято звинувачення за статтею держзради, він передав усі необхідні дані про інших зрадників.

Для росіян, які “живилися” кремлівською пропагандою протягом двадцяти років, це стало порівняно зраді. Особливо на тлі оголошення мобілізації. Коли їм розповідали, що азовців ніхто міняти не буде, а незабаром вони взагалі будуть страчені, зомбовані росіяни тріумфували. Тепер же, кажуть про тотальну брехню з боку держави та особисто Путіна, відмовляються "мобілізуватися". Але найголовніше питання, яке мучить усіх росіян – хто такий Медведчук і навіщо він потрібний Росії?