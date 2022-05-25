Як не дивно, але в перші два місяці війни рашисти показали, наскільки сильною може бути пропаганда кремля. У мережі одне за одним з'являлися відео з похорону окупантів, де матері та дружини загиблих в Україні продовжували виправдовувати кривавий режим "бункерного". Для них життя рідної людини виявлялося не таким важливим, як “цілі великої держави”.

На той момент, за межами країни-агресора, люди зрозуміли, що розрахунок на протести через десятки тисяч убитих рашистів не спрацював, а фраза – “баби ще народять”, для зомбованого населення стала девізом.

Як виявилося, для того, щоб горе взяло гору над пропагандою, потрібен був час. Йдеться не про рух "Свобода росії", оскільки ці люди від початку виступали проти режиму диктатора в кремлі і тепер отримали можливість щось змінити. Мова про ті сім'ї, в чиї будинки прийшов "корінець сповіщення" про смерть близької людини.

Дмитро Шкребець, батько матроса, загиблого на крейсері «москва», почав звинувачувати особисто господаря кремля та вищий офіцерський склад. Він говорить про те, що уряд та військові приховали справжню причину, що спричинила пожежу, приховують чисельність загиблих, заперечують той факт, що на флагмані загинули строковики та звинувачує керівництво країни у умисному затопленні судна, щоб приховати кількість загиблих. Також він погрожує, що особисто у всьому розбереться і ніхто його не зупинить, щоб здійснити правосуддя.

Примітно, що Шкребець, як і мільйони зомбованих країни-агресора, раніше підтримував “бункерного” та війну проти України. Його звинувачення може спровокувати бунт рідних, а потім інших громадян противника на повстання. Коли він продовжує писати гнівні звинувачення на адресу кремля, тисячі трун щодня повертаються назад. Але найбільшою помилкою уряду окупантів стало навмисне зарахування безлічі рашистів до безвісти зниклих і відмова виплачувати обіцяні компенсації. Брехня і жадібність повинні призвести до того, що проти "бункерного" та його почту повстануть навіть зомбовані.