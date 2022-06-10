Збожеволіла релігія рашистів

Культ війни у Росії настільки сильний, що з військових створили окремий храм. Його офіційна назва - "Головний храм Збройних сил Російської Федерації".

Отже, військові РФ отримують “благословення Господнє” на вбивство людей. Ймовірно, військові злочини "можна легко виправдати", якщо прийти в цей заклад і сповідатися "батюшці". І тут не дивно, чому церковні діячі країни агресора “благословляют війну” і підтримують офіційну владу у її прагненні відродити тоталітарний режим Радянського Союзу, у якому, між іншим, руйнували церкви і репресували церковних діячів.

Багато зібраних матеріалів незалежними розслідувачами вказують на те, що церква за часів СРСР використовувалася КДБ для шпигунства як за власними громадянами, так і за кордоном. У 90-х "служителі Бога" користувалися пільгами від держави, щоб ввозити тютюн та алкоголь. За останні кілька років вдалося знайти дані про співробітників ГРУ РФ та ФСБ, які під виглядом священиків проводили шпигунську діяльність у країнах Африки, Азії та Європи.

Цілком природно, що "служителі Бога" в Росії побудували спеціальний храм для військових, ось тільки бог у них, мабуть, власний, російський, зі своїми законами та баченням на непорушні закони. Все далі рашисти повертаються в уклад стародавніх племен, від яких вони походять, якщо вже будують храми війни і моляться богам, щоб знищувати людей.