Обіцяти - не означає одружуватися або як НАТО обдурив Україну

Стаття президента США Джо Байдена в The New York Times про те, що вони робитимуть і не робитимуть в Україні, знайшла численні відгуки в експертних колах, та й простого обивателя. Багато хто вважав позицію Сполучених Штатів по Україні боягузливою.

Оголосивши путіна м'ясником, який не повинен залишитися при владі, Джо Байден відмотав назад і заявив, що Сполучені Штати не намагатимуться домогтися його повалення. Війни між НАТО і росією Америка намагатиметься всіляко уникати, доки США або їхні союзники не будуть атаковані. Тільки в цьому випадку американські війська, можливо, будуть відправлені в Україну і атакуватимуть росіян.

Також Джо Байден ще раз наголосив, що не схвалює завдання ударів ЗСУ за межами України і заручився гарантіями офіційного Києва про недопущення застосування нещодавно поставленої реактивної системи залпового вогню М-142 HIMARS по території росії. Це настільки важливо для Америки, що Байден наголосив – вони «не дозволяють» Україні завдавати ударів по росії.

Все це словоблуддя залишає присмак зради або, принаймні, непослідовної мінливої позиції самих США по Україні.

Нещодавно президент США взагалі сказав, що ситуацію потрібно врегулювати шляхом переговорів і невідомо, чим вони закінчаться в плані територій, ну а так, нічого про Україну без України і нам не збираються вказувати, що робити і чого не робити.

Італійський соціолог Алессандро Орсіні прямо звинуватив західні країни у порушенні обіцянки відправити в Україну війська НАТО у разі збройного конфлікту. На його думку «НАТО, США, Захід - група серійних зрадників», які всіляко переконували керівництво України у встановленні безпольотної зони та відправленні військ НАТО у разі «будь-якої непередбачуваної ситуації».. Хіба те, що сталося 24 лютого, не підпадає під це визначення?

З 2014 року на території України проводяться щорічні тактичні навчання Rapid Trident, в яких беруть участь тисячі військовослужбовців ЗС НАТО, те саме можна сказати про морські Sea Breeze та кілька навчань меншого масштабу. Щороку нас переконували у наближенні Збройних сил України до стандартів країн-членів НАТО, і все це залишилося порожнім звуком.

Старший науковий співробітник з авіації та військових технологій Королівського інституту об'єднаних озброєнь (RUSI) Джастін Бронк висловив свою експертну думку щодо запровадження безпольотної зони над Україною. У своєму онлайн-журналі RUSI Defens Systems, редактором якого є, він 10 березня 2022 року опублікував велику статтю під назвою «Безпольотна зона України була б неефективною, небезпечною та подарунком для путіна».

У якій пояснює, що будь-які спроби країн НАТО встановити безпольотну зону неминуче спричинять прямий бій російської авіації з винищувальною авіацією Альянсу, послужать доказом екзистенційної загрози з боку Блоку і виправдають «вторгнення на випередження», цей «подарунок» просто необхідний для підтримки чинної влади кремля.

Про неможливість направити військовий контингент для протистояння російській агресії прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у січні ще до агресії, мовляв, не члени ми НАТО і їх плюшки на нас не поширюються. То візьміть нас, скільки можна... Столтенберг голосно кричав, що не дозволить росії вказувати кого брати, а кого ні, і що ми бачимо... Швеція та Фінляндія підтримані США... ви серйозно? Могутність країни або структури визначається незалежністю при прийнятті рішень, здатністю проводити жорстку та конструктивну політику, не бачу цього ні від Заходу, ні від Альянсу.