Обсяг авіаперевезень на критичному рівні

18:12 16 жовтень Київ, Україна

Лоукостери значно скоротили авіаперевезення, на зменшення кількості перельотів вплинуло два фактори: "низький сезон" і коронакриза.

Так вважає експерт в сфері авіації Богдан Долінце.

«Про роботу авіаперевізників рішення завжди приймається відповідно до економічних показників, завантаженості бортів. З огляду на те, що ми бачимо досить жорсткі обмеження польотів в європейському напрямку - це стало вирішальним механізмом, що призвело до такого рішення. Тому компанії вирішують скорочувати свою присутність в Україні або обмежують свої польоти, дозволяючи подорожувати або громадянам ЄС, або громадянам України, які мають робочі візи і т.д.», - пояснив Долінце.

Долінце зазначив, що обсяг перевезень знаходиться на критичному рівні.

«Якщо раніше частка українців на закордонних рейсах складала десь 50 на 50, то зараз компанії озвучують, що останнім часом ця частка становить близько 70 на 30 або навіть 80 на 20. З іншого боку, компанії, хоча офіційно і не озвучують завантаженість бортів, але наскільки я розумію, ситуація залишається критичною, і тенденції до відновлення немає, бо немає обсягів перевезень. Компанії змушені скорочувати неефективні напрямки», - пояснив експерт.

Долінце додав, що перегляд та оновлення маршрутів можна очікувати в наступному році. «Основною проблемою залишається відсутність загальної політики щодо забезпечення авіаперевезень. Паралельно починається «низький» сезон - зимовий, коли перевезення і в кращі роки іноді приводили до скорочення маршрутної сітки, тому відновлення рейсів, швидше за все, слід очікувати вже в наступному «високому» сезоні - це травень. І швидше за все, в лютому-березні ми почуємо про плани компаній», - сказав експерт.