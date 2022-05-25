Обід, який я не забуду, або Чим мене здивувала «Укрзалізниця»

20:02 21 грудня Киев, Украина

Відверто кажучи, вирушаючи в дорогу, я ґрунтовно підкріпилася і навіть прихопила з собою декілька бутербродів, так би мовити, на всякий пожежний. І річ зовсім не в тому, що я люблю смачно поїсти. Просто склався певний стереотип, що їжа в поїздах не їстівна. І це, треба сказати, завжди було для мене серйозною проблемою, як, втім, і для більшості пасажирів колишньої «Укрзалізниці».

Слово «колишній» я вжила зовсім невипадково. І ось чому...



Знайомі, які вже прокотилися поїздами Інтерсіті+, розповідали мені про те, що на залізниці, з приходом нового керівництва, змінилося дуже багато чого. Причому змінилося на краще. Скажу прямо, я їм не вірила, але рівно доти, поки сама не стала пасажиром в одному з вагонів швидкісного потяга.



Сказати по правді, їхати залізницею не хотілося зовсім, але часу було обмаль і я все-таки зважилася. Можна багато і довго розповідати про моє здивування і навіть деякий захват, які викликала у мене обстановка усередині вагона, але це тема іншого блогу. А тут я все ж хочу розповісти про обід в дорозі, який викликав масу позитивних емоцій.

Перше, що мене здивувало - можливість вибрати м'ясний або вегетаріанський бізнес-ланч. Я замовила обидва варіанти, і мені люб'язно принесли дві досить милі коробочки. Їх було приємно тримати в руках, на них було приємно дивитися і їх дуже хотілося відкрити скоріше. Усередині виявився смачний і досить пристойний обід. Причому, при всій моїй нелюбові до громадського харчування, я із задоволенням з’їла вміст обох коробочок. Якщо комусь цікаво, вартість однієї порції, до якої додавалася ще й склянка кави - 140 грн.



Як виявилося пізніше, замовити бізнес-ланч я могла ще до того, як сіла в потяг, в момент бронювання. Можливо, ця фраза здасться комусь банальною, але «Укрзалізниця» починає піклується про своїх пасажирів ще до того, як ми потрапляємо в поїзд. Це помітно і дуже приємно.

Але так було не завжди, і я вирішила пошукати ложку дьогтю в цій обідній бочці залізничників. А тому, після закінчення поїздки, я заготовила досить підступне запитання, яке мені пощастило поставити виконавцю обов'язків члена правління АТ УЗ, главі філії "Пасажирська компанія" Олександру Перцовському.



А запитала я його про несправедливість щодо пасажирів поїздів далекого прямування. Тому що вони не мають змоги замовити їжу в красивих коробочках, та ще й на вибір. Але, як виявилося, в компанії активно працюють над вирішенням цього питання. Олександр розповів про те, що, розглядається три варіанти. Перший - подача чаю і снеків, як в купейних і плацкартних вагонах. Другий - з більш широким асортиментом страв, що розігріваються в поїзді (як це роблять в Інтерсіті). І третій, який передбачає партнерство з сервісами, кур'єри яких будуть доставляти замовлення на станцію, де зупиняється поїзд.



Так що я на власному досвіді переконалася, що поїздка залізницею може бути комфортною і приємною. А в тому, що нове керівництво компанії хоче і може це зробити, у мене особисто не залишилося жодних сумнівів. І ще. Я тепер твердо знаю, яким видом транспорту вирушу в наступне відрядження.