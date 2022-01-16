Обидва табори в США підготували пакети санкцій проти Росії

Партія демократів в Америці вже підготувала пакет економічних обмежень проти Росії у разі нападу її на Україну. Санкції буде направлено безпосередньо проти Володимира Путіна. Проект висунутий на голосування за підтримки Білого дому.

У той же час республіканці створили свій пакет обмежень. Він стосується російського проекту "Північний потік-2". Сенатори пропонують повністю закрити його. Проте раніше, Байден скасував санкції щодо трубопроводу. У Держдепартаменті заявили, що обмеження будівництва газопроводу погіршить відносини із союзниками в Європі. Проте пропозиція республіканців також знайшла відгук і голосування за їх проект пройде до 14 січня.

Оскільки Джо Байден є демократом, то обмеження від його сопартійців, ймовірно, будуть прийняті Сенатом із ймовірністю 99%. Республіканці висунули пропозицію обмежити новий трубопровід, при цьому зачепити інтереси Європи і переважно Німеччини. Проте з огляду на ситуацію, ймовірно, Сенат прийме і цей пакет санкцій. Необхідно розуміти, що обмеження буде введено лише в тому випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну. До того часу, “зброя” США залишатиметься у бойовій готовності, але застосовуватись не буде.