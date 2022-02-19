Про соціальний захист військовослужбовців ЗСУ

У всій цій історії із призначенням дат неминучого вторгнення є один позитивний момент. Влада прийняла рішення підняти зарплату нашим військовим на 30%. Останнім часом престиж військової служби в країні є дуже низьким, і, звичайно, падіння рівня життя військових є однією з причин.

Оснащення сучасною зброєю звичайно, важливе, але піднімати армію потрібно не з цього, і навіть не з бойової підготовки, а зі схвалення суспільством. Люди повинні пишатися своїми захисниками, і допоможе тут не брехня про найсильнішу армію світу, а реальну підтримку військових.

Сім'я людини, яка захищає країну зі зброєю, не повинна бідувати. Якщо люди бачитимуть турботу держави про військових та їхні сім'ї, то охочих поповнити лави людей у погонах помітно побільшає. У країнах із добре налагодженою системою соціального та матеріального забезпечення проблем із рекрутингом немає і не потрібно малювати гарну картинку з бажанням обдурити новобранців, народ бачить, що військові можуть дозволити собі гідний рівень життя та прагнуть вступити на військову службу.

Подивимося як, наприклад, цінують свою армію у США. Держпрограма страхування життя військовослужбовців працює у Штатах із середини 60-х років і поширюється на військовослужбовців, резервістів, нацгвардійців та курсантів училищ.

Страхування життя починає діяти з перших днів зарахування на військову службу та охоплює ще 120 діб після звільнення. У тих, хто не облажався і не був достроково звільнений, життя вже вдалося, вони отримують звання ветерана і крім пошани, приносять своїй сім'ї ще низку пільг, як-то: допомога в здобутті освіти, допомога у працевлаштуванні, надання позик на будівництво житла, психологічна реабілітація для учасників бойових дій, додаткові виплати за службу у місцях ведення бойових дій та найважливіше та найдорожче – медичне обслуговування та страховка.

Для чинних військовослужбовців створюються комфортні умови служби. Спеціальним законом гарантуються пільгові виплати, допомога у виплаті кредитів, найманні житла, придбанні нерухомості та автомобілів. Виходячи з того, що у ЗС США висока інтенсивність ротацій, то держава спантеличилася працевлаштуванням подружжя військовослужбовців. Підприємствам, які приймають працювати членів сімей військовослужбовців, надаються податкові пільги. Також дружинам гарантується 30 діб оплачуваної відпустки на рік із пільговими квитками до місця відпустки. Крім того, сім'ї військовослужбовців мають знижки у супермаркетах та на проїзд у громадському транспорті.

І, мабуть, найголовнішим чинником стабільності є своєчасність усіх видів виплат, а вони дуже гідні. Наприклад, у Німеччині солдат-контрактник отримує 1900 євро, слідом за Нідерландами з 1800 євро, Франція платить близько 1500 євро, у США рядовий заробляє 1600 доларів. Зарплати українських військових не йдуть у жодне порівняння. Мати шанс померти за батьківщину пропонується за кілька сотень доларів на місяць для рядового складу та близько 1000 доларів для офіцерів у великих званнях.

Як можна демонструвати таку кричущу зневагу людьми у формі, неможливо пояснити жодному військовому західної армії. Очевидно, наше керівництво хоче зіграти на патріотизмі, адже оплата праці, що пропонується, не покриває навіть мінімальні людські потреби. Обіцяється, звичайно, дуже багато ... на плакатах можна прочитати і про обмундирування і компенсацію орендованого житла, тільки чекати цього доводиться дуже довго, іноді разом із зарплатою.