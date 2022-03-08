Нинішнє століття може виявитися останнім, - ООН

Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що екологічні проблеми в світі є більшою загрозою, ніж пандемія Covid-19, людство може просто не дожити до 22 століття.
Про це повідомляє пресслужба ООН.
На думку Гутерріша, якщо країни не почнуть боротися з екологічними проблемами, "нинішнє століття може виявитися останнім". Генсек нагадав, що, за даними вчених, необхідно утримати підвищення глобальної температури на рівні півтора градуса на рік за шкалою Цельсія. Однак, незважаючи на рекомендації кліматологів, поки це завдання не виконується. Він стверджує, що від бездіяльності страждають мільярди людей по всій планеті.
Гутерріш додав, що найбільше страждають бідні країни і найбільш вразливі верстви населення, які, при цьому, найменше причетні до екологічних проблем.
Генеральний секретар представив план, який міг би стримувати катастрофу. Якщо цього плану будуть дотримуватися абсолютно всі країни світу, у людства є шанси:
- пріоритетні інвестиції в "зелені" робочі місця;
- відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють навколишнє середовище;
- припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і перероблюванням викопного палива;
- урахування кліматичних ризиків при прийнятті будь-яких фінансових і політичних рішень;
- глобальна співпраця в дусі взаємодопомоги і солідарності;
- допомога державам, які опинилися серед відсталих в боротьбі за здоровий клімат на планеті.
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