Нинішнє століття може виявитися останнім, - ООН

14:51 12 жовтень Київ, Україна





Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що екологічні проблеми в світі є більшою загрозою, ніж пандемія Covid-19 , людство може просто не дожити до 22 століття.

Про це повідомляє пресслужба ООН.



На думку Гутерріша, якщо країни не почнуть боротися з екологічними проблемами, "нинішнє століття може виявитися останнім". Генсек нагадав, що, за даними вчених, необхідно утримати підвищення глобальної температури на рівні півтора градуса на рік за шкалою Цельсія. Однак, незважаючи на рекомендації кліматологів, поки це завдання не виконується. Він стверджує, що від бездіяльності страждають мільярди людей по всій планеті.

"Через залежність від викопного палива ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни викликають безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні та часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища", - заявив генсек ООН.

Гутерріш додав, що найбільше страждають бідні країни і найбільш вразливі верстви населення, які, при цьому, найменше причетні до екологічних проблем.

Генеральний секретар представив план, який міг би стримувати катастрофу. Якщо цього плану будуть дотримуватися абсолютно всі країни світу, у людства є шанси: