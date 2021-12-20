Потрібно вивести НБУ з політичної гри

Політичний експерт, консультант з політичного і антикризового PR Тетяна Лупова проаналізувала для видання «Коментарі» зміну керівництва НБУ і інтриги навколо нового глави головного банку країни
"Нацбанк однозначно повинен бути виведений з політичної гри. Його завдання - фінансова, але ніяк не політична. Тому і новий глава Нацбанку повинен бути не політичною фігурою, що не братом кума свата бухгалтера з бізнесу президента. А - якісним, професійним банкіром. Який до того ж буде прийнятий міжнародними організаціями.
Так чи інакше, але ми ще довго не зможемо обійтися без міжнародної фінансової допомоги. І керівник НБУ повинен викликати довіру високим професіоналізмом і кришталевої репутацією.
Такі люди у нас ще залишилися, на щастя. Головне, щоб їх побачили. А не пішли вже звичним шляхом - візьмемо зі своїх, нехай він повний профан, зате - наш.
Економічна ситуація в країні і в світі не дає права на помилку і часу на ігри. Інакше розповіді про дефолт цілком можуть стати реальністю ".
"Нацбанк однозначно повинен бути виведений з політичної гри. Його завдання - фінансова, але ніяк не політична. Тому і новий глава Нацбанку повинен бути не політичною фігурою, що не братом кума свата бухгалтера з бізнесу президента. А - якісним, професійним банкіром. Який до того ж буде прийнятий міжнародними організаціями.
Так чи інакше, але ми ще довго не зможемо обійтися без міжнародної фінансової допомоги. І керівник НБУ повинен викликати довіру високим професіоналізмом і кришталевої репутацією.
Такі люди у нас ще залишилися, на щастя. Головне, щоб їх побачили. А не пішли вже звичним шляхом - візьмемо зі своїх, нехай він повний профан, зате - наш.
Економічна ситуація в країні і в світі не дає права на помилку і часу на ігри. Інакше розповіді про дефолт цілком можуть стати реальністю ".
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