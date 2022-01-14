Чи потрібно Україні приєднатися до позиції ЄС щодо Білорусі

21:03 01 вересень Київ, Україна

Євросоюз з наступного тижня вводить санкції проти ряду керівних осіб Білорусі, Україні такий стан речей може бути вигідним.

Таку думку висловив експерт програми «Міжнародна та внутрішня політика» Українського інституту майбутнього (UIF) Ігар Тишкевич

«З точки зору санкцій Європейського союзу, Україна повинна врахувати наступні моменти. Якщо мова йде про заборону в'їзду - добре, це одна справа. В такому випадку виникає питання - щодо кого? Хто ці люди та чи є вони контактерами в певних питаннях? Друге питання - які наступні кроки надалі приймати по україно-білоруським проєктам, тому що якщо вірити главі українського МЗС - вони на паузі. Припустимо, Україна забороняє в'їзд або КДБ, або представникам прикордонного комітету. Зустрічне питання - а процес демаркації кордону в нас завершено? Якщо ні, то з одного боку, говорити про санкції ми можемо, але треба проаналізувати наслідки», - сказав Тишкевич.

Експерт зазначив, що рішення України щодо своєї позиції має залежати від національних інтересів, цілей і завдань. Разом з тим, експерт додав, що дзеркальні заходи з боку Білорусі щодо країн Балтії можуть бути відчутними.

«Спроба обмежити вантажопотоки з Польщею та Литвою з боку Білорусі - Україна може на цьому заробити», - сказав Тишкевич.

Експерт зазначив, що сьогодні економічні програми між Києвом і Мінськом тривають.