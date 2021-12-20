Чи потрібно передавати дороги «Укравтодору»

19:43 09 липень Київ, Україна

Президент України заявив, що через кілька років, все дороги перейдуть на баланс «Укравтодору» . Експерт з питань інфраструктури Олександр Кава вважає, що централізація процесів дорожньої сфери йде врозріз з європейським досвідом і не є необхідною умовою, щоб вирішити проблему доріг.

«Така ініціатива йде в розріз з європейським досвідом тому, що саме європейський досвід передбачає, що місцеві дороги, дороги місцевого значення повинні перебувати в розпорядженні місцевого самоврядування або обласної влади. Якраз кілька років тому у нас була зроблена децентралізація управління дорожньої галузі. Саме з рівня влади можна правильно розставляти пріоритети по дорогах місцевого значення, з центру зробити це буде неможливо », - сказав Кава.

Співрозмовник додав, що заяви Володимира Зеленського про намір вирішити проблему з дорогами як мінімум на 10 років реальні, проте це не залежить від зміни формату управління процесом. При цьому, як зазначив експерт, домогтися результату можна і при теперішньому підході, згідно з яким відповідальність за дорожні роботи несуть органи місцевого самоврядування. При цьому, як зазначив експерт, домогтися результату можна і при теперішньому підході, згідно з яким відповідальність за дорожні роботи несуть органи місцевого самоврядування.

«Все буде залежати від фінансування доріг. В принципі, при нинішній системі управління, коли місцева влада відповідають за стан доріг, проблему теж можна розв'язати. Просто місцева влада для ремонту своїх доріг отримують субвенцію з центрального бюджету. Тобто це не їх власні гроші, це гроші дорожнього фонду та центрального бюджету », - пояснив Кава.

За його словами, сьогодні дорожній фонд розподіляється пропорційно, не дивлячись на те, що за дороги місцевого значення відповідають органи місцевого самоврядування.