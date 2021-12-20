Чи потрібно передавати дороги «Укравтодору»

Президент України заявив, що через кілька років, все дороги перейдуть на баланс «Укравтодору»
. Експерт з питань інфраструктури Олександр Кава вважає, що централізація процесів дорожньої сфери йде врозріз з європейським досвідом і не є необхідною умовою, щоб вирішити проблему доріг.
«Така ініціатива йде в розріз з європейським досвідом тому, що саме європейський досвід передбачає, що місцеві дороги, дороги місцевого значення повинні перебувати в розпорядженні місцевого самоврядування або обласної влади. Якраз кілька років тому у нас була зроблена децентралізація управління дорожньої галузі. Саме з рівня влади можна правильно розставляти пріоритети по дорогах місцевого значення, з центру зробити це буде неможливо », - сказав Кава.
Співрозмовник додав, що заяви Володимира Зеленського про намір вирішити проблему з дорогами як мінімум на 10 років реальні, проте це не залежить від зміни формату управління процесом.
При цьому, як зазначив експерт, домогтися результату можна і при теперішньому підході, згідно з яким відповідальність за дорожні роботи несуть органи місцевого самоврядування.
«Все буде залежати від фінансування доріг. В принципі, при нинішній системі управління, коли місцева влада відповідають за стан доріг, проблему теж можна розв'язати. Просто місцева влада для ремонту своїх доріг отримують субвенцію з центрального бюджету. Тобто це не їх власні гроші, це гроші дорожнього фонду та центрального бюджету », - пояснив Кава.
За його словами, сьогодні дорожній фонд розподіляється пропорційно, не дивлячись на те, що за дороги місцевого значення відповідають органи місцевого самоврядування.
«Частина грошей йде« Укравтодору »на державні дороги і 35% з дорожнього фонду йде на місцеві дороги і ще 5% - у фонд безпеки. При такій децентралізації ремонт доріг став проводитися набагато більше, ніж це було раніше. Раніше «Укравтодор» направляв гроші тільки на найважливіші державні або міжнародні коридори, а на місцеві дороги грошей не залишалося. А саме децентралізація, створення дорожнього фонду, таку можливість забезпечила », - прокоментував експерт з питань інфраструктури Олександр Кава.
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