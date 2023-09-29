12:18 29 вересня Київ, Україна

У кремлі планують, що росія витратить на війну з Україною у 2024 році 10,8 трлн. У 2023 році на це було заклали 4,98 трлн рублів, після чого підвищили до 9,7 трлн, коли протягом перших чотирьох місяців запланований бюджет було витрачено. Нову суму, можливо, до кінця року також буде перевищено, оскільки на початок серпня агресор уже витратив майже 6 трлн рублів.

Враховуючи, як у росії "все йде за планом", заплановану суму в 10,8 трлн рублів, швидше за все, доведеться збільшувати. При цьому це вже більше третина від усього російського бюджету та неймовірних 6% від ВВП.

Як там казав бункерний, перед повномасштабним вторгненням на адресу Зеленського та України – “подобається, не подобається, терпи, моя красуня…”? Так от тепер уряд окупантів може сміливо повторювати вульгарне прислів'я путіна, коли росіяни почнуть обирати між їжею та ліками та задаватися питанням, де їм взяти гроші і на те, і на інше.