Іноземних ув'язнених використовують у ролі безкоштовної робочої сили для будівництва підземної інфраструктури

16:47 07 листопада Київ, Україна

Я працюю над проектом будівництва підземної інфраструктури у Харкові. Анонсована Тереховим підземна школа - це тільки початок, заплановано ще декілька схожих споруд для різних цілей. Саме я займаюсь проектировкою і реалізацією інженерних мереж. І тут нещодавно я рішив дізнатися, чи можу я залучити свого знайомого підрядника на етапі будівельних робіт, тому що я завжди працюю з ним, і всіх замовників завжди попереджаю про це. Маючи на увазі, що тут проект майже державного масштабу і не вдасться поставити свої умови, вирішив заздалегідь акуратно поцікавитися. У результаті мені відмовили. І коли я пішов виясняти причину, нічого виразного мені так і не з'ясували, але мій знайомий, який безпосередньо працює з керівництвом ОВА розповів мені, що до будівництва будуть залучати ув'язнених із країн Європи. Це предмет негласної домовленості з європейськими інвесторами. Як я розумію, залучатися вони будуть як безкоштовна або дешева робоча сила, а комусь напевно скоротять термін покарання. Я знаю, що звучить абсурдно, пишу це і відчуваю себе конспірологом, але й часи зараз такі, що я не здивуюсь, якщо це правда. Цей знайомий, до речи, порадив мені відмовитися від участі у цьому проекті, тому що робота з ув'язненими - непроста справа. І я з ним згоден. Не думаю, що готовий брати на себе таку відповідальність і сумніваюсь, що некваліфіковані спеціалісти якісно виконують заплановані роботи.