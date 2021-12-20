Новий закон: петля для підприємців

16:09 14 липень Київ, Україна

Верховна Рада розгляне законопроект , який повинен спростити роботу підприємців. Але у даного документа знайшлося багато супротивників, які вважають, що справжня мета законопроекту - ще більше затягнути петлю на шиях підприємців, і що в кінцевому рахунку його прийняття призведе до протестів.





Аргументи "за"

Головним агітатором за законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" є депутат від фракції партії "Голос" Ярослав Железняк. Ще до першого розгляду документа в Раді він назвав його "подарунками для підприємців".



Передчуваючи позитивне голосування у другому читанні, Железняк заявив, що позачергове засідання у вівторок, 14 липня, - це шанс нарешті створити зручне підключення підприємців до електронного кабінету і дозволити Головні аргументи прихильників і противників законопроекту №2524, через якого депутати ризикують залишитися в сесійній залі до пізнього вечора.Головним агітатором за законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" є депутат від фракції партії "Голос" Ярослав Железняк. Ще до першого розгляду документа в Раді він назвав його "подарунками для підприємців".Передчуваючи позитивне голосування у другому читанні, Железняк заявив, що позачергове засідання у вівторок, 14 липня, - це шанс нарешті створити зручне підключення підприємців до електронного кабінету і дозволити ФОПам вести зручний облік без паперової книги доходів і витрат, яка існує ще з радянських часів.

"У законопроекті є й інші зміни для малих і великих підприємців, які колеги розробили разом з бізнесом, щоб виправити недоліки законопроекту №1210. Наприклад, обмеження контролюючих органів, що дозволяє перевіряти "зарплатні" податки тільки за останні 3 роки, а не за сім, як зараз. А якщо податкова прийде з перевіркою, у співробітників вона зможе питати не все, що завгодно, а тільки про отриманої зарплати ", - порадував він.

Підтримав прийняття законопроекту і опальний екс-керівник Податкової Сергій Верланов. На своїй сторінці в Facebook він повторив тезу про переведення книги обліку доходів і витрат в електронну форму. "Крім того, цей документ усуває певні недоліки і неточності Закону 466, що допоможе бізнесу адаптуватися до нових умов", - написав він.



Аргументи "проти"

Дійсно, законопроект №2524 містить положення про необов'язковість реєстрації книги обліку доходів і витрат та контролюючому органі, крім того, її можна буде вести в електронному вигляді. Саме ведення обліку доходів і витрат ніхто не відміняв. Як свідчить законопроект, "форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".



Що це означає на практиці? Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський упевнений, що ФОПів зобов'яжуть масово встановлювати касові апарати, і закликав депутатів не голосувати за неоднозначний законопроект.

"Це книга є замінником каси для бізнесу. Її відміна означає, що фізособи-підприємці не зможуть формувати первинні документи, які дозволяють відносити фізосіб-підприємців до тієї чи іншої групи оподаткування. Якщо скасовується книга, то автоматично потрібно ставити касовий апарат. Інакше не можна буде оцінити обсяг операцій підприємця ", - пояснив Дубинський.

Таким чином, за словами нардепа, під виглядом спрощення бізнесу всіх хочуть обдурити і провести загальну фіскалізацію, а звідси і до ФОПовского майдану недалеко.



Колишній народний депутат і екс-глава Державної регуляторної служби України, а нині один з лідерів громадського руху # SaveФОП Ксенія Ляпіна заявила, що ️отмена книги обліку доходів і витрат для суб'єктів спрощеної системи оподаткування тягне за собою необхідність ведення первинних документів, які сьогодні не потрібні.

"Сьогодні (14 липня - ред.) Ми побачимо, хто - справжній і щирий друг ФОП, а хто ховається під маскою! Сьогодні - час "Ч"! Сьогодні - Рубікон! Всі друзі і перевертні будуть озвучені чесно і безкомпромісно ", - обурюються активісти і клянуть за поправку главу фінансового комітету Ради Данила Гетманцева.

Вкрай негативне ставлення до законопроекту №2524 висловив і депутат Антон Поляков.

"Це ще один антіфоповскій, антипідприємницький законопроект, який намагаються провести, нишком прикриваючи іншими, більш резонансними законопроектами. Він ще більше закручує гайки малому і середньому бізнесу, тому я особисто буду утримуватися від голосування за цей законопроект, і, наскільки я спілкувався з колегами, теж все будуть, швидше за все, утримуватися від голосування на 99% ", - сказав Поляков.

Він зазначив, що навіть якщо документ допрацьовувати, то в ньому прописані настільки жорсткі норми, що вони просто неприйнятні для бізнесу, тим більше зараз, в умовах економічної кризи.

Що цікаво, в ініціаторів законопроекту числиться 70 народних обранців, серед яких - навіть сам Дубинський, який нещадно його критикує. Цей факт Поляков пояснює тим, що, можливо, хтось неуважно прочитав пояснювальну записку, що не почує в висновок Головного науково-експертного управління і не прислухався до думки підприємців.



За словом підтримки на адресу злощасного документа звернулися до Ніни жителя півдня. Але і тут невдача. Помічник-консультант депутата Ольга Германова відверто назвала законопроект поганим.

"По-перше, туди внесені зміни, які стосувалися б першого читання, це положення статті 116 регламенту (Терміни подачі пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання - ред.). По-друге, відстрочена так звана деофшоризацію, яку прийняли ще в січні, законопроект №1210 - закон №466, відклали ще на рік для великих компаній, а для малого бізнесу створюють всі передумови для того, щоб фіскалізація була невідворотною ", - пояснила Германова .

Де тут каси у вас продаються?

Олександр Дубинський заявляє, що законопроект лобіюють постачальники касових апаратів - нібито нова норма допоможе їм наростити продажі реєстраторів розрахункових операцій та "поправити справи".

У соцмережах підприємці звертають увагу, що прямого зобов'язання встановлювати касові апарати документ не містить. Що ж стосується перекладу книги обліку доходів і витрат в електронну форму, то вони знаходять це зручним. Більш того, підприємці дійсно відчувають незручності з веденням книг - часто вони заповнюють їх тільки в разі перевірки, взагалі забувають про їхнє існування, і потім доводиться платити штрафи. І цей момент відображений в пояснювальній записці до законопроекту.



До того ж, змусити всіх підприємців поголовно встановлювати касові апарати неможливо чисто технічно, оскільки не всі працюють в сфері торгівлі, де касовий апарат якраз до місця. А депутат Антон Поляков вважає, що зараз, коли на дворі 2020 рік, в касових апаратах взагалі немає необхідності.

"Можна випускати чек НЕ фіскальний, можна випускати накладну - щоб якісь гарантійні зобов'язання були, можна договір підписувати про купівлю-продаж. Зараз більше половини платежів у малого бізнесу проходять через безнал - по терміналу, і з року в рік збільшується кількість транзакцій. Люди виходять з тіні, працюють по-білому. Я не бачу сенсу якійсь фірмі приватної платити шалені гроші - мільярди гривень - з кишені платників податків, підприємців, в їх кишеню, тільки через те, що хтось лобіює цю сферу діяльності. Тим більше, це все ляже на плечі покупців і ще більше знизить купівельну спроможність українців "

Нагадаємо, в кінці травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який повинен усунути податкову дискримінацію для фізичних осіб-підприємців. Зокрема, він передбачає можливість не платити єдиний соціальний внесок підприємцям, якщо вони не мають доходу в певному звітному періоді з 1 січня 2021 року