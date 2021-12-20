Новий закон: петля для підприємців

Верховна Рада розгляне законопроект, який повинен спростити роботу підприємців. Але у даного документа знайшлося багато супротивників, які вважають, що справжня мета законопроекту - ще більше затягнути петлю на шиях підприємців, і що в кінцевому рахунку його прийняття призведе до протестів.
Головні аргументи прихильників і противників законопроекту №2524, через якого депутати ризикують залишитися в сесійній залі до пізнього вечора.
Аргументи "за"
Головним агітатором за законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" є депутат від фракції партії "Голос" Ярослав Железняк. Ще до першого розгляду документа в Раді він назвав його "подарунками для підприємців".
Передчуваючи позитивне голосування у другому читанні, Железняк заявив, що позачергове засідання у вівторок, 14 липня, - це шанс нарешті створити зручне підключення підприємців до електронного кабінету і дозволити ФОПам вести зручний облік без паперової книги доходів і витрат, яка існує ще з радянських часів.
Аргументи "за"
Головним агітатором за законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" є депутат від фракції партії "Голос" Ярослав Железняк. Ще до першого розгляду документа в Раді він назвав його "подарунками для підприємців".
Передчуваючи позитивне голосування у другому читанні, Железняк заявив, що позачергове засідання у вівторок, 14 липня, - це шанс нарешті створити зручне підключення підприємців до електронного кабінету і дозволити ФОПам вести зручний облік без паперової книги доходів і витрат, яка існує ще з радянських часів.
Підтримав прийняття законопроекту і опальний екс-керівник Податкової Сергій Верланов. На своїй сторінці в Facebook він повторив тезу про переведення книги обліку доходів і витрат в електронну форму. "Крім того, цей документ усуває певні недоліки і неточності Закону 466, що допоможе бізнесу адаптуватися до нових умов", - написав він.
Аргументи "проти"
Дійсно, законопроект №2524 містить положення про необов'язковість реєстрації книги обліку доходів і витрат та контролюючому органі, крім того, її можна буде вести в електронному вигляді. Саме ведення обліку доходів і витрат ніхто не відміняв. Як свідчить законопроект, "форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".
Що це означає на практиці? Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський упевнений, що ФОПів зобов'яжуть масово встановлювати касові апарати, і закликав депутатів не голосувати за неоднозначний законопроект.
Аргументи "проти"
Дійсно, законопроект №2524 містить положення про необов'язковість реєстрації книги обліку доходів і витрат та контролюючому органі, крім того, її можна буде вести в електронному вигляді. Саме ведення обліку доходів і витрат ніхто не відміняв. Як свідчить законопроект, "форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".
Що це означає на практиці? Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський упевнений, що ФОПів зобов'яжуть масово встановлювати касові апарати, і закликав депутатів не голосувати за неоднозначний законопроект.
Таким чином, за словами нардепа, під виглядом спрощення бізнесу всіх хочуть обдурити і провести загальну фіскалізацію, а звідси і до ФОПовского майдану недалеко.
Колишній народний депутат і екс-глава Державної регуляторної служби України, а нині один з лідерів громадського руху # SaveФОП Ксенія Ляпіна заявила, що ️отмена книги обліку доходів і витрат для суб'єктів спрощеної системи оподаткування тягне за собою необхідність ведення первинних документів, які сьогодні не потрібні.
Колишній народний депутат і екс-глава Державної регуляторної служби України, а нині один з лідерів громадського руху # SaveФОП Ксенія Ляпіна заявила, що ️отмена книги обліку доходів і витрат для суб'єктів спрощеної системи оподаткування тягне за собою необхідність ведення первинних документів, які сьогодні не потрібні.
Вкрай негативне ставлення до законопроекту №2524 висловив і депутат Антон Поляков.
Він зазначив, що навіть якщо документ допрацьовувати, то в ньому прописані настільки жорсткі норми, що вони просто неприйнятні для бізнесу, тим більше зараз, в умовах економічної кризи.
Що цікаво, в ініціаторів законопроекту числиться 70 народних обранців, серед яких - навіть сам Дубинський, який нещадно його критикує. Цей факт Поляков пояснює тим, що, можливо, хтось неуважно прочитав пояснювальну записку, що не почує в висновок Головного науково-експертного управління і не прислухався до думки підприємців.
За словом підтримки на адресу злощасного документа звернулися до Ніни жителя півдня. Але і тут невдача. Помічник-консультант депутата Ольга Германова відверто назвала законопроект поганим.
Де тут каси у вас продаються?
Олександр Дубинський заявляє, що законопроект лобіюють постачальники касових апаратів - нібито нова норма допоможе їм наростити продажі реєстраторів розрахункових операцій та "поправити справи".
У соцмережах підприємці звертають увагу, що прямого зобов'язання встановлювати касові апарати документ не містить. Що ж стосується перекладу книги обліку доходів і витрат в електронну форму, то вони знаходять це зручним. Більш того, підприємці дійсно відчувають незручності з веденням книг - часто вони заповнюють їх тільки в разі перевірки, взагалі забувають про їхнє існування, і потім доводиться платити штрафи. І цей момент відображений в пояснювальній записці до законопроекту.
До того ж, змусити всіх підприємців поголовно встановлювати касові апарати неможливо чисто технічно, оскільки не всі працюють в сфері торгівлі, де касовий апарат якраз до місця. А депутат Антон Поляков вважає, що зараз, коли на дворі 2020 рік, в касових апаратах взагалі немає необхідності.
Нагадаємо, в кінці травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який повинен усунути податкову дискримінацію для фізичних осіб-підприємців. Зокрема, він передбачає можливість не платити єдиний соціальний внесок підприємцям, якщо вони не мають доходу в певному звітному періоді з 1 січня 2021 року
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