Новий старий карантин

В Україні очікують чергову хвилю захворювань на коронавірусну інфекцію, пов'язану з появою нового штаму COVID-19 «омікрон», що мутував. Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив: “Ми володіємо трьома прогнозами – Київської школи економіки, Ради національної безпеки та оборони України, Центру громадського здоров'я України. Останній зроблено на підставі дослідження Національної академії наук України. Зараз вони відрізняються десь о півмісяці. Київська школа економіки прогнозує початок нової хвилі на кінець січня, Рада національної безпеки та оборони – на початок лютого, Центр громадського здоров'я – на середину лютого”.

При цьому Радуцький зазначає, що велика кількість українців щодня відбувається процес вакцинації, а це має допомогти у легкому перенесенні чергового піку захворюваності. До того ж, як повідомляють лікарі по всьому світу, «омікрон» не має важких постковидних симптомів, як, наприклад, той же «дельта» штам. Однак це не означає, що слід зневажливо ставитись до вірусу.

Варто зазначити, що нову хвилю захворюваності медики очікують у зв'язку з новорічними святами, а саме через недотримання протиепідеміологічних норм. Українцям слід уникати великого скупчення людей, навіть якщо “дуже хочеться”. Це призведе до епідеміологічної ситуації в країні, що погіршується, і продовженням карантинних заходів, які обов'язково будуть введені, якщо кількість захворювань перейде певну межу.