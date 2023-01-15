Новий пакет військової допомоги від США дає сигнал партнерам по НАТО

17:47 14 січня Київ, Україна

Пропагандисти ворога протягом усього періоду ведення війни намагалися переконати Україну, росіян, а також донести до проросійської частини країн світу, що Захід нібито припиняє підтримувати нашу країну. Цікаво, як тоді пояснити безперервні постачання озброєння, гуманітарної допомоги та грошей для підтримки економіки України?

Новий пакет допомоги тільки від США оцінюється приблизно в 3 млрд доларів і включає:

- 100 БТРів M113;

- 55 MRAPs;

- 138 HUMVEEs;

- 18 155-мм самохідних гаубиць;

- ракети RIM-7 "Sea Sparrow" для протиповітряної оборони;

- 70 000 155-мм артилерійських снарядів;

- 500 155-мм снарядів "Excalibur";

- 1200 155-мм снарядів дистанційних протиброньованих мінних систем (RAAM);

- 36 105-мм буксированих гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів;

- 10 000 120 мм мінометних снарядів;

- боєприпасів для "HIMARS";

- 4000 авіаційних ракет «Zuni»;

- близько 2000 протитанкових ракет;

- снайперські гвинтівки, кулемети та боєприпаси.

Окремим пунктом варто відзначити 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 боєприпасів калібру 25 мм. Вперше США передають броньовану машину із протитанковою зброєю. По суті, «Bradley» є легким маневреним танком, здатним перевозити десант до 6 осіб.

Варто згадати анонсовані, а потім передані Україні системи «HIMARS». Незабаром після США подібні MLRS почали передавати союзники по блоку НАТО. Це означає, що після отримання Києвом «Bradley» від американців, слід очікувати на отримання подібних легких танків від Німеччини, Франції, Великобританії та інших західних країн.

Можна сказати, що черговий бар'єр подоланий. Наступним етапом, ймовірно, стануть важкі танки, літаки та бойові вертольоти. Хоча й невідомо, коли саме це станеться, але сумніватися вже не доводиться. Україна отримає все, що їй потрібне для перемоги у війні.