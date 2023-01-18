Новий пакет санкцій від ЄС торкнеться атомної енергетики РФ і Білорусь

18:31 18 січня Київ, Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть після завершення війни в Україні “нормалізації відносин з Росією не буде”. Тому країни ЄС розробляють нові санкції на довгострокову перспективу.

Польща і Литва запропонували внести «Росатом» і його керівництво до списків санкцій, як перший крок, що згодом має призвести до згортання співпраці ЄС з російською атомною галуззю. Цей крок досі блокувався Угорщиною, яка має 4 атомні реактори, побудовані в Росії, і Угорщина планує побудувати за допомогою «Росатому» ще 2 реактори.

Також на Заході обговорюють запровадження санкцій проти Білорусі, яка вже за фактом є стороною конфлікту, оскільки надає територію для розміщення військ противника, а з аеродромів у білоруських населених пунктах регулярно запускаються ракети по Україні.. Крім того, наголошується, що Мінськ знаходить шляхи обходу раніше введених проти нього обмежень і Заходу потрібно знайти підхід, щоб блокувати цю можливість.

Насамперед новий пакет санкцій спростовує фейки пропагандистів, що “Заходу, нібито, набридло підтримувати Київ”. Поки ЗСУ тримають оборону на полях, ЗМІ протистоять пропаганді агресора, країни НАТО ведуть економічну війну проти окупантів. Санкції працюють і це головне. Чи побачимо ми заборону на співпрацю з «Росатомом» у 10-му пакеті санкцій чи ні, важливо, що Захід продовжує підтримувати Україну, і робить усе можливе, щоб ми виграли у цій війні.