Новий фонд для України від західних країн

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України разом із п'ятьма країнами: США, Швецією, Швейцарією, Великою Британією та Канадою запустило роботу спільного міжнародного фонду «Партнерство за сильну Україну».

“Цей проєкт дуже важливий. Він спирається на людські цінності, які диктують нам необхідність підтримати чоловіків, жінок та дітей в Україні, які постраждали від наслідків збройної агресії на сході, тимчасової окупації Криму та частин Донецької та Луганської областей. Україна та її люди показали велику стійкість, починаючи з 2014 року. І вони заслуговують на нашу підтримку. Українська безпека та стабільність – це наша безпека та стабільність”, - зазначив посол Швейцарії в Україні Клод Уайлд.

Серед перших завдань фонду стануть проєкти, що стосуються Донбасу: покращення енергоефективності; протидія дезінформації; сприяння інклюзивному діалогу; оптимізація державних послуг; розширення економічних можливостей.

У рамках проєкту країни заходу повинні виділити 35 млн фунтів стерлінгів.

Така підтримка реалізації програми деокупації окупованих областей України стане черговим свідченням підтримки країн ЄС і НАТО нашої країни. Крім того, результати діяльності фонду мають показати людям у Донбасі, що Україна розвивається на відміну від тих територій, якими наразі володіє Росія, що теоретично має розвинути бажання повернутися під контроль Києва.