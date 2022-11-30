Новий дрон для України має прискорити перемогу у війні

12:08 30 листопада Київ, Україна

Американські конгресмени закликають Білий дім надати Україні бойові дрони «Grey Eagle». 16 сенаторів у листі до міністра оборони Ллойда Остіна попросили адміністрацію Байдена переглянути рішення не передавати передові безпілотники Києву. До речі, ініціатива виходила від “улюбленців” російських пропагандистів республіканців, що вкотре спростовує кремлівський наратив про скорочення допомоги Україні, якщо демократи втратить владу в США.

Тим не менш, «Grey Eagle», мабуть, один із найбільш смертоносних бойових безпілотних літальних апаратів у світі. Він здатний літати на висоті до 9 км, одночасно нести 4 ракети повітря-земля та 8 ракет повітря-повітря, а максимальна тривалість польоту становить 30 годин при дальності до 2 тис. км. Тобто цей бемпілотник зовсім іншого рівня, ніж ті, що ЗСУ використовують на даний момент.. «Grey Eagle» може вести розвідку, завдавати удару по наземних цілях і навіть по малих цілях у повітрі.

Передача його Україні справді прискорила б деокупацію захоплених агресором територій. А знищення Кримського мосту після отримання Києвом «Grey Eagle» стало б питанням кількох днів.