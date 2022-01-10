Нові санкції США проти Росії гірші за ядерну зброю

У разі повномасштабного наступу Росії на територію України США введуть економічні санкції, які призведуть до краху російську економіку. Про це заявив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Нед Прайс: “Це ті заходи, які ми спеціально вирішили не вводити у 2014 році через величезний вплив, який вони мали б на російську економіку. Ми сподіваємося, що масштабні та серйозні наслідки, з якими зіткнеться російська економіка, якщо агресія Росії щодо України продовжиться, залишаться гіпотетичними. Тому що ми щирі у нашому бажанні продовжувати дипломатію та деескалацію”.

Такі гучні заяви більше нагадують браваду залякування. При цьому США не говорять, про які саме обмеження йдеться, враховуючи, що вже більше двох місяців відомо про запровадження санкції за умови вторгнення Росії. Якщо це просто спосіб загрози проти Кремля, то він перестає діяти, оскільки набрид постійними повтореннями в ЗМІ.

У той же час, запровадження більш жорстких обмежень все ж таки вкрай ймовірне, проте чи будуть вони настільки жорсткими, щоб завдати шкоди Кремлю настільки ж сильною, наскільки яскраво це описують американці? І якщо так, то чому такі санкції не запровадили ще 2014 року? Адже це дозволило б зберегти тисячі життів та заощадити мільярди доларів. І якщо такі санкції все ж таки реальні, чому їх не ввести зараз, щоб припинити будь-які спроби Путіна на агресію проти України. Вони зокрема допомогли стимулювати російських окупантів піти з Донбасу і Криму.

Відповіді, що США намагаються вести “демократичну політику” та використати дипломатію – не підходять. Сподіватимемося, що Америка не блефує і в неї, разом із Європейським союзом, дійсно є пакет обмежень для Росії, який “облиє холодною водою” Путіна і зупинить атаку, у разі її початку.