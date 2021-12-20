Нові санкції проти «Північного потоку-2»

У Держдепартаменті США подали звіт про включення до списку санкцій двох суден, які брали участь у будівництві російського газопроводу, а також компанії «Transadria Ltd.». Вони брали участь у створенні Північного потоку-2 і тепер отримали за це обмеження.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що судно компанії – «Марлін» – буде визначено, як заблоковане майно.

Введення санкцій аргументовано захистом енергетичного сектору Європи та України, а також спрямоване проти російської агресії.

Раніше США заявляли, що готують додаткові пакети санкцій у разі нападу Росії на Україну, який, за даними розвідки НАТО, очікується в січні-лютому 2022 року. Ентоні Блінкен наголосив, що Америка залишається і залишиться на боці України.

Введення санкцій проти політичного проєкту «Північний потік-2» необхідні, проте будівництво газопроводу вже завершено. Чи не варто спрямувати зусилля для того, щоб юридично неможливо було його сертифікувати і запустити?

У США розуміють, що запуск газопроводу призведе до того, що російська монополія "Газпрому" в Росії пошириться на Європу. "Газова голка" дозволить Кремлю підпорядкувати собі державних лідерів провідних європейських держав, що в результаті поставить під загрозу загальносвітову безпеку. Мова про припинення конфлікту на Донбасі може відійти навіть не на другий, а на третій або навіть четвертий план, а про анексований Крим країни і взагалі можуть забути.

Заходи необхідно вживати якнайшвидше, оскільки до запуску газу трубами «Північного потоку-2» залишається лише кілька місяців, після чого буде пізно.