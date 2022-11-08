Нові репресії на півдні росії та Північному Кавказі

На півдні росії та Північному Кавказі продовжуються репресії щодо місцевих жителів, які виступають проти війни в Україні. Зазвичай правоохоронці складають адміністративні протоколи про "дискредитацію" російської армії та штрафують на суми до 50 тисяч рублів.
- Штрафи по 30 тисяч рублів призначені мешканцям Ростова Сергію Шишкіну, Михайлу Малєньову та Христині Зайцевій. З матеріалів адміністративних справ випливає, що вони вчинили "суспільні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил рф". У суді усі троє визнали провину.
- Ленінський районний суд Краснодара оштрафував Василя Романюту на 30 тисяч рублів. Він вийшов на одиночний пікет до обеліску "Чекістам Кубані" в Ювілейному мікрорайоні з плакатом "Фюрер вовка путлер злочинець. На нього чекає Гаага". У суді Романюта провину не визнав.
- Стали відомі подробиці справи мешканця Ставрополя Павла Гладкого. За версією поліції та суду він розмістив на стенді для оголошень листівку "Путлера буде знищено" та посилання на телеграм-канал, "спрямований на дискредитацію збройних сил". Засідання суду пройшло без участі Гладкого, оскільки він перебуває в СІЗО – причина його арешту невідома. У результаті суд оштрафував ставропольця на 40 тисяч рублів.
- Радянський суд Владикавказу розгляне дві адміністративні справи стосовно Романа Хідірова. Вони ще не розглянуті.
За даними "ОВД-Інфо", лише на акціях проти оголошеної мобілізації 21-26 вересня загалом по країні затримано 2 419 осіб. На півдні росії антивоєнні акції тоді відбулися у Махачкалі, Нальчику, Краснодарі та Волгограді.
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