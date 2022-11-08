Нові репресії на півдні росії та Північному Кавказі

На півдні росії та Північному Кавказі продовжуються репресії щодо місцевих жителів, які виступають проти війни в Україні. Зазвичай правоохоронці складають адміністративні протоколи про "дискредитацію" російської армії та штрафують на суми до 50 тисяч рублів.

Штрафи по 30 тисяч рублів призначені мешканцям Ростова Сергію Шишкіну, Михайлу Малєньову та Христині Зайцевій. З матеріалів адміністративних справ випливає, що вони вчинили "суспільні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил рф". У суді усі троє визнали провину.

Ленінський районний суд Краснодара оштрафував Василя Романюту на 30 тисяч рублів. Він вийшов на одиночний пікет до обеліску "Чекістам Кубані" в Ювілейному мікрорайоні з плакатом "Фюрер вовка путлер злочинець. На нього чекає Гаага". У суді Романюта провину не визнав.

Стали відомі подробиці справи мешканця Ставрополя Павла Гладкого. За версією поліції та суду він розмістив на стенді для оголошень листівку "Путлера буде знищено" та посилання на телеграм-канал, "спрямований на дискредитацію збройних сил". Засідання суду пройшло без участі Гладкого, оскільки він перебуває в СІЗО – причина його арешту невідома. У результаті суд оштрафував ставропольця на 40 тисяч рублів.

Радянський суд Владикавказу розгляне дві адміністративні справи стосовно Романа Хідірова. Вони ще не розглянуті.

За даними "ОВД-Інфо", лише на акціях проти оголошеної мобілізації 21-26 вересня загалом по країні затримано 2 419 осіб. На півдні росії антивоєнні акції тоді відбулися у Махачкалі, Нальчику, Краснодарі та Волгограді.