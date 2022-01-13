Нові правила вакцинації

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що, починаючи з квітня 2022 року, в країні можуть почати прищеплювати дітей від коронавірусу, починаючи з п'ятирічного віку. “Щеплення від COVID-19 попереджають передчасну смертність, особливо на тлі тяжких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах. Рекомендацій Європейської технічної групи експертів із щеплень дітей від п'яти років ще не було. Тобто, на рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від п'яти років орієнтовно із квітня” – заявив Кузін.

Спираючись на досвід інших країн, де щеплення п'ятирічним дітям уже роблять, головлікар України наголошує на ефективності такої вакцинації. За словами Кузіна, побічні ефекти від вакцин у дітей у такому ранньому віці спостерігаються у такій кількості, як і у дорослих, тобто менше 1%.

Варто зазначити, що в Україні вже прищеплюють дітей віком від 12 років, проте лише з дозволу дорослих. Вакцинація неповнолітніх призведе до того, що у школах буде зменшено кількість карантинів. Найголовніше, підростаюче покоління виключить практично до нуля відсоток смертності від COVID-19, що є першорядним завданням щеплення. При зменшенні допустимого віку вакцинації, показники одужання підуть уверх, а кількість заражених поступово скоротиться до позначки «зеленої зони», після чого взагалі зникне.