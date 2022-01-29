Нові правила дистанційної роботи, що зміниться?

17:46 14 вересень Київ, Україна

Реалії змусили третину українців перейти на віддалену роботу, але законодавчо немає можливості регулювати таку форму зайнятості, тому був зареєстрований законопроєкт, який повинен змінити ситуацію, що склалася.



Що саме він передбачає, і якою тепер буде робота з дому для українців, розповіла Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції «Слуга Народу» та одна з ініціаторів законопроєкту.

"Робота вдома досі регулюється законодавчими актами 80-90-х років родом з Радянського Союзу. Вони застарілі та не враховують ні сучасних технологічних можливостей, ні нових викликів на ринку праці. Законопроєкт № 4051, який ми з колегами подали до парламенту, вносить зміни в Кодекс законів про працю України, закон України "Про охорону праці" та передбачає наступне:



1. Поява двох самостійних видів діяльності. Дистанційна - коли працівник сам вибирає, де працювати та за яким графіком. Сам відповідає за те, щоб мати необхідні умови праці. Надомна - коли співробітник працює за чітким графіком, узгодженим з керівником. Місце його роботи - фіксоване і не може бути змінено самостійно. Там повинна бути зона для виконання роботи та всі необхідні технічні засоби.



2. Ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором та іншими документами роботодавця тепер може відбуватися в електронній формі. А про вимоги з охорони праці роботодавець може повідомляти по відеозв'язку.



3. Дистанційний режим можна поєднувати зі звичайним. Такий графік між роботодавцем і працівником повинен бути узгоджений і закріплений в трудовому договорі. При його укладанні роботодавець має право дізнатися, де проживає або де буде виконувати роботу працівник. Це потрібно, щоб гарантувати його безпеку.



4. Батьки, які мають дитину у віці до 3 років, можуть працювати дистанційно, поки їй не виповниться 6 років. За умови, що роботу можна виконувати віддалено, а роботодавець має для цього потрібні ресурси.



5. Роботодавець може перевести компанію на гнучкий режим, але повинен повідомити співробітникам про це не пізніше, ніж за 2 місяці.



Цим законопроєктом ми посилюємо захист працівників, а також даємо роботодавцям можливість офіційно оформляти їх на віддалену роботу. А також крокуємо в ногу зі світовим трендом: все більше компаній-гігантів, таких як Google, Microsoft, Uber, Airbnb планують зробити "дистанційку" не вимушеним заходом, а перспективною і зручною формою роботи для своїх працівників."