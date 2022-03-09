Нові карантинні обмеження: чи покращиться епідситуація

Уряд закликав всіх утриматися від проведення будь-яких масових заходів, це стосується не тільки свят, але конгресів і конференцій.
Політолог Олег Лісний зазначив, що громадяни повинні відповідально дотримуватись заходів зі стримування епідемії, але й просвітницька робота повинна посилюватися, щоб уникнути паніки.
«Ми бачимо, що це все відбувається напередодні місцевих виборів, тому це використовується в політичних цілях: проводять концерти, зустрічі, збирають людей. Це безвідповідальна поведінка, і я раджу виборцям таке ставлення також оцінювати критично і задуматися, чи варто за такого політика голосувати. Така епідемія зараз не тільки в Україні, і це також нагнітає ситуацію. Це світовий виклик, тому треба до цього ставитися дуже відповідально», - сказав Лісний.
Політолог додав, що рішення про заборону масових заходів вводиться тільки зараз, тому що в передвиборчий період кількість таких порушень зростає. За словами експерта, рекомендації щодо обмеження масових заходів були і раніше, проте через їхнє недотримання зараз йде мова про посилення умов.
«Бачимо, що влада, а також в Офісі президента, усвідомлюють ті ризики, які створює така поведінка. Ми ж бачимо, що прогнози невтішні, може бути і 6, і 7, і більше тисяч випадків на добу. Тому, такі рекомендації дуже своєчасні. За європейським прикладом у нас є певні будівлі, які можуть бути використані при необхідності, як госпіталі. Тому влада готується. Це те, що і повинна робити влада. Але і суспільство повинно відповідально ставитися до дотримання рекомендацій», - сказав Лісний.
Він додав, що громадяни не дотримуються рекомендацій і санітарних норм, тому що не забезпечена система контролю за їхнім дотриманням, і без цього ніякий механізм, покликаний регулювати обстановку, не буде працювати.
«Головне, щоб українці розуміли, що ці обмеження необхідно дотримувати не тільки через те, що може бути якийсь штраф, а це необхідно для того, щоб зберегти життя. Тому не тільки влада повинна робити все, що від неї вимагається. Хоча, зараз вже і усвідомили всю серйозність коронавірусу, але не вистачає соціальної реклами та інформування. Досі є багато фейків, які поширюють деякі ЗМІ про коронавірус, тому для влади є ще один напрямок роботи - це захист інформаційного поля», - зазначив він.
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