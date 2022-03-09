Нові карантинні обмеження: чи покращиться епідситуація

21:48 13 жовтень Київ, Україна

Уряд закликав всіх утриматися від проведення будь-яких масових заходів, це стосується не тільки свят, але конгресів і конференцій.

Політолог Олег Лісний зазначив, що громадяни повинні відповідально дотримуватись заходів зі стримування епідемії, але й просвітницька робота повинна посилюватися, щоб уникнути паніки.

«Ми бачимо, що це все відбувається напередодні місцевих виборів, тому це використовується в політичних цілях: проводять концерти, зустрічі, збирають людей. Це безвідповідальна поведінка, і я раджу виборцям таке ставлення також оцінювати критично і задуматися, чи варто за такого політика голосувати. Така епідемія зараз не тільки в Україні, і це також нагнітає ситуацію. Це світовий виклик, тому треба до цього ставитися дуже відповідально», - сказав Лісний.

Політолог додав, що рішення про заборону масових заходів вводиться тільки зараз, тому що в передвиборчий період кількість таких порушень зростає. За словами експерта, рекомендації щодо обмеження масових заходів були і раніше, проте через їхнє недотримання зараз йде мова про посилення умов.

«Бачимо, що влада, а також в Офісі президента, усвідомлюють ті ризики, які створює така поведінка. Ми ж бачимо, що прогнози невтішні, може бути і 6, і 7, і більше тисяч випадків на добу. Тому, такі рекомендації дуже своєчасні. За європейським прикладом у нас є певні будівлі, які можуть бути використані при необхідності, як госпіталі. Тому влада готується. Це те, що і повинна робити влада. Але і суспільство повинно відповідально ставитися до дотримання рекомендацій», - сказав Лісний.

Він додав, що громадяни не дотримуються рекомендацій і санітарних норм, тому що не забезпечена система контролю за їхнім дотриманням, і без цього ніякий механізм, покликаний регулювати обстановку, не буде працювати.