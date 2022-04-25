«Нові цілі» рашистів загрожують Придністров'ю

Замкомандувач військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв, на річних зборах Союзу підприємств оборонних галузей промисловості Свердловської області, у п'ятницю 22 квітня заявив про “нові цілі” війни: “Контроль над Півднем України - це ще один вихід у Придністров'ї, де також відзначаються факти утиску населення”. У Кремлі, проте, коментувати слова генерала відмовилися.

Можливо, саме так народжуються нові цілі війни у рашистів. Хтось десь (мова Міннекаєва долинула з Уралу) щось сказав, пропаганда починає розносити, а "бункерний", який нещодавно взяв на себе повне командування військами, починає виконувати.

Лише кілька днів тому окупанти заявляли, що "захищають людей Донбасу" та їх метою "завжди був вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", а тепер уже "російських утискують у Придністров'ї". Взагалі фраза "російськомовних людей утискають" стала деяким оголошенням війни від рашистів. Проте, з тим успіхом, як швидко змінюються цілі агресора, то вже завтра інший генерал може заявити, що в Придністров'ї нікого не утискають і ми ніколи не говорили про захоплення Донбасу, зате тепер російськомовних утискають в Грузії. ”, наприклад.

Необхідно відзначити, що Придністров'я – невизнана республіка, яка є так само легітимною, як і так звані «Л-ДНР» - з початку 90-х років під контролем країни-агресора. Виходить, що самі ж рашисти утискують рашистів? Проте абсурд у словах окупантів можна зустріти так само часто, як і вільного українця.