Нове пробиття "дна" рашистським МЗС

Щоб у черговий раз донести до жителів країни-агресора, для чого рашисти вторглися в Україну та вбивають, у тому числі мирне населення, прес-секретар МЗС Марія Захарова заявила наступне: “… все, що було пов'язане з етнікою та культурою насамперед . Навіть книги про кулінарії теж заборонялися. Чому? Не можна було ділитися борщем. Ну не можна. Він мав належати комусь одному. Ось тільки комусь одному. Ось тільки якомусь народу, якійсь одній національності. А так, щоб він був спільний, так, щоб у кожному місті, кожному регіоні кожна хазяйка могла його приготувати по своєму – ні. На компроміси йти не хотіли. Так це і є те, про що ми говоримо – ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх видах”.

Сказати про те, що це маячні, просто абсурдні ідеї, що знаходяться в голові у держслужбовця - це нічого не сказати. Тобто, за словами цієї істоти, всі вбивства, згвалтування, мародерство і взагалі напад на Україну, починаючи з анексії Криму, введення військ на Донбас, аргументується, зокрема, небажанням українців ділитися рецептом борщу? Саме в цьому, за словами Захарової, полягає суть “українського фашизму” та необхідність “денацифікації” українського народу? Тобто рашисти озлобилися на Україну за те, що ми, як стверджує ця особина жіночої статі, не ділилися борщем.

Йдеться Захаровою про те, що навіть пропагандисти та представники влади Кремля перестали розуміти справжню мету, яку переслідував “бункерний” перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.. Вони змушені вигадувати нові версії, чіплятися абсолютно за будь-які маячні ідеї, щоб кожен, хто підтримує війну, міг вибрати для себе будь-яку відповідну версію і виправдовувати агресію.