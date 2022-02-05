Нове виборче законодавство: чи будуть складності при голосуванні

20:08 17 вересень Київ, Україна

Місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня, пройдуть за новими правилами, виборцям слід заздалегідь поцікавитися усіма змінами.

Таку думку висловив експерт з конституційного права Богдан Бондаренко.

«Перед тим, як йти на виборчу дільницю, виборцям треба почитати хоча б в інтернеті, що таке відкриті списки, як голосувати, яка форма бюлетеня тощо. Частина цієї інформації вже є в інтернеті й частина інформаційно-роз'яснювальної роботи ще буде проводитися. Це буде проводити ЦВК, але цьому треба приділити увагу, тому що за таким форматом ми ще ніколи не голосували», - сказав Бондаренко.

Експерт зазначив, що все-таки не варто очікувати, що більшість виборців з розумінням будуть брати участь в голосуванні.

«Треба розуміти, що якщо ми будемо обирати місцеві ради в громадах, де кількість виборців більше ніж 10 000, це означає, що на них буде поширюватися виборча система з відкритими списками. Іншими словами, громадянин голосує не тільки за партію, а й за кандидата цієї партії. У разі, якщо кандидат набирає більше як 25% виборчої квоти, то тоді він може рухатися за списком цієї партії вгору. Це означає, що ця людина від конкретної партії буде мати більше шансів, щоб потрапити до місцевої ради», - пояснив експерт.

При цьому Богдан Бондаренко вказав, що явка на місцевих виборах через епідемію буде нижчою, ніж зазвичай, і до цього можуть додаватися проблеми з великою кількістю помилок під час голосування.



Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.