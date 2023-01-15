Нова терористична атака старої терористичної освіти

11:21 15 січня Київ, Україна

14 січня у місті Дніпро ворожа ракета потрапила до житлового будинку. Внаслідок чого цілий під'їзд був зруйнований вщент. Згідно з офіційною версією, ракета, яка потрапила в будівлю, була Х-22 – та сама ракета, яка влітку потрапила до торгового центру в Кременчуці, до бази відпочинку, житлових будинків і торгового центру в Одесі.. Україна досі не має змоги збивати цей тип ракет.

Х-22 розроблялася з метою знищення виключно морських цілей, а саме авіаносців. Терористи буквально використовують усе, щоб знищити мирних українців, оскільки не можуть досягти своїх військових цілей.

Вражає і реакція пересічних росіян, які вже не намагаються приховати свого причастя, а тішаться людськими жертвами серед мирного населення. Ізоляція цього населення, мабуть, найменше, що може зробити, щоб уберегти себе та інших від поширення гнилого «російського світу».