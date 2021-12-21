Нова резолюція ЄС обіцяє погіршення справ у Росії

16 грудня європейські парламентарі ухвалили нову резолюцію. Її підтримали 548 депутатів, проти проголосували – 69, утримались – 54.

У тексті документа зазначено, що у разі нападу на Україну проти Росії буде введено низку економічних санкцій, як секторальних, так і персональних. До того ж країни ЄС мають бути готові терміново ввести їх, не чекаючи наступу РФ, якщо країна-агресор не відведе війська від кордонів з Україною.

У тому числі один із пунктів резолюції підтверджує наміри країн ЄС відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі масштабного наступу.

Щоб не отримати нових санкцій, ЄС закликав Кремль звільнити всіх політичних та незаконно засуджених ув'язнених громадян України. Євродепутати засудили порушення прав людини у Криму, мілітаризацію півострова, а також закликали Росію брати участь у Нормандському форматі та конструктивно вести роботу з Тристоронньою контактною групою.

Одним із пунктів, які стосуються конкретно України, стало рішення про прийняття нашої країни до Євросоюзу. Незважаючи на те, що держава має пройти ще складний шлях, щоб реформувати законодавчу систему щодо європейських критеріїв, євродепутати своїм рішенням підтверджують підтримку України у цьому питанні. Крім того, цей пункт у резолюції є чіткою відповіддю на вимогу Путіна не сприяти нашій країні в євроінтеграції.